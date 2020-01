Absent de la feuille ce dimanche pour le duel de Toulon face à Castres, le demi de mêlée toulonnais ne devrait plus porter les couleurs du club. À nouveau éligible pour le Pays de Galles et donc candidat pour disputer le prochain Tournoi des 6 Nations 2020, Rhys Webb (31 sélections) s’est attiré les foudres de son club. "Ce n'est pas un passage manqué. C'était un désir de Fabien Galthié quand il était à Toulon. Sa famille est retournée au Pays de Galles, C'est compliqué pour lui. On lui a créé des plages de temps pour qu'il puisse retourner voir sa famille au Pays de Galles. Tout d'un coup on apprend qu'il a déjà signé avec les Ospreys et que son agent a déjà négocié avec la fédération galloise pour qu'il puisse être sélectionnable. C'est une attitude malhonnête. Ça nous amène à une situation où je pense que Rhys Webb ne va pas rejouer sous le maillot du RCT. L'aventure va s'écourter", a ainsi expliqué Bernard Lemaïtre, le nouvel actionnaire du RCT, au micro de Sud Radio Rugby.