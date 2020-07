La pelouse hybride, dont la livraison dans les temps était un moment incertaine, devrait être opérationnelle pour la deuxième journée et la réception de Clermont, le 12 janvier. C'est d'ailleurs ce changement de pelouse, avec un décalage vers une des tribunes latérale, qui va permettre au club de commencer la construction de la nouvelle tribune devant l'ancienne, sans attendre la démolition. "La nouvelle tribune Est (tribune Keolis) disposera de plus de 900m2 couverts d'espace pour le Grand Public : Bodégas, accueil d'enfants etc...", a annoncé le club basque dans un communiqué.

Les supporters abonnés dans cette tribune Keolis seront replacés dans les tribunes derrière les en-buts, tout en étant remboursés de la différence de prix des places. Quant au projet de centre de performance AB Campus, qui avait été annoncé en premier et qui devait être livré avant la saison 2021-2022, il sera retardé au profit des travaux à court terme. Sa livraison "est bien prévue pour le premier trimestre 2022."