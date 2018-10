Top 14 - Toulouse : Castets prolonge

Arrivé à Toulouse en 2016 en provenance de Montpellier, il a retrouvé les terrains voilà quelques semaines après une absence de plusieurs mois pour raisons médicales (il a été opéré du cerveau en février). "Clément a démontré ces derniers mois une force de caractère exceptionnelle, qui lui a permis de retrouver le très haut niveau et de prouver l'étendue de son potentiel, ce week-end encore face au Leinster. A 22 ans seulement, il est déjà un joueur aguerri et un homme accompli. Nous sommes bien entendu ravis de le voir prolonger au Stade toulousain, à un poste où il incarne avec d'autres le futur de la première ligne rouge et noir," a notamment déclaré Didier Lacroix, le président du Stade toulousain, dans le communiqué du club.