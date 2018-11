Top 14 - Toulon renoue avec la victoire contre Perpignan

Les deux piliers gauches Xavier Chiocci (4e) et Enzo Forletta (6e) ont trouvé l'en-but quasi successivement. La suite ? Un duel âpre, où les défenses se sont peu à peu imposées. Au retour des vestiaires, Julian Savea (43e) a inscrit son premier essai sous le maillot varois et a permis au RCT de repasser en tête au tableau d'affichage. Perpignan ne reviendra pas. Auteur d'une grosse première période, l'Usap n'a pas tenu la distance et n'a plus marqué le moindre point après la demi-heure de jeu. A noter les sorties sur civière de Berend Botha (Perpignan) et de Sébastien Taofifenua (Toulon). Un succès sans la manière, mais qu'importe. Toulon se rassure comptablement en s'imposant face à Perpignan, dernier du Top 14.

13ème à l'aube de cette rencontre, le RCT ne pouvait plus se permettre une nouvelle débâcle à domicile. L'essentiel est là pour le club varois, qui a pris son temps pour signer sa troisième victoire de la saison. 59% de possession, 67% d'occupation : Toulon s'est donné les moyens Il ne fallait pas arriver en retard à Mayol. La sortie sur civière de Berend Botha (3e), K.O. après un choc avec un coéquipier, a été suivie par les deux essais, presque coup sur coup, de Xavier Chiocci (4e) et d'Enzo Forletta (6e). Longtemps les deux formations se sont livrées à un chassé-croisé haletant. Pendant quarante minutes plus précisément. 13-16 à la pause. Mené, le RCT aurait pu cogiter, surtout après avoir galvaudé une dernière munition sur pénalité, en préférant choisir la touche.

Mais à force d'abnégation, les joueurs de Patrice Collazo ont eu raison d'une lanterne rouge accrocheuse. 16 points pour François Trinh-Duc Avec 59% de possession et 67% d'occupation, Toulon s'est donné les moyens de renouer avec la victoire. Perpignan n'a pas inscrit le moindre point au retour des vestiaires. Le RCT a lui assuré son succès grâce au premier essai en Top 14 de Julian Savea (43e). Le pied de François Trinh-Duc (16 points) a ensuite fait le reste. Grâce à cette victoire, Toulon évite la catastrophe. Pour le contenu en revanche, il faudra encore patienter. En face, l'Usap encaisse sa neuvième défaite en neuf matchs, et fait la mauvaise opération de la journée, après le match nul de Grenoble contre Clermont et le bonus défensif d'Agen à La Rochelle.