Top 14 - Toulon : Brian Alainu'uese prend ses marques

Plus de deux mètres sous la toise, autour de 130kg sur la balance, une grosse barbe noire, Brian Alainu'uese est un renfort de poids pour le RCT. Au moins sur le papier. Côté terrain, le deuxième ligne Néo-Zélandais, d'origines samoanes, semble également prometteur. En témoigne sa première sortie encourageante face à La Rochelle, malgré la défaite toulonnaise. "Je suis déçu pour les garçons. Ils ont travaillé dur. Mais sur certains détails, le match nous a échappé. Mais je pense que nous avons une très bonne équipe. Nous avons vu beaucoup de choses à la vidéo, c'était instructif. A nous de revenir samedi face à Perpignan et de redonner de la joie aux supporters", explique le natif d'Invercargill (NZ).

S'il ne semble pas vouloir s'étendre sur son cas personnel, l'ancien joueur de Glasgow paraît soulagé d'avoir pu rejouer. "C'était la première fois que je jouais 80 minutes depuis un bon moment. Physiquement c'était un peu dur, mais mentalement j'étais bien je voulais aider l'équipe à gagner", confesse-t-il. En deux saisons, il n'a joué qu'une vingtaine de matchs avec les Warriors dont seulement 152 petites minutes la saison passée. "J'ai été blessé au genou et au dos, ça a été long pour moi. C'était dur mentalement, mais heureusement ma famille et mes amis ont été présents. Désormais tout va bien, je suis heureux d'avoir pu jouer", assure le joueur de 24 ans.

Pour l'instant, il est le seul renfort parmi les quatre ou cinq annoncés par Mourad Boudjellal. Et son nom avait tout de l'interrogation, à la vue de ses blessures et du peu de matchs disputés ces derniers mois. "Toulon est venu me voir durant ma blessure. Ils me voulaient. C'était une belle opportunité pour moi de venir en France même si j'étais bien en Ecosse. Ce n'était pas une décision évidente, mais je suis heureux maintenant. Toulon est un très gros challenge. Je suis excité et heureux, prêt à donner le meilleur". Le gaillard découvre en France un rugby qu'il semble apprécier. "Le Top 14 est vraiment différent de ce que j'ai pu connaître. Il y a des gars très costauds, beaucoup même ! ça joue vraiment physique. Mais ça me plaît, c'est comme cela que j'aime jouer. J'ai découvert l'atmosphère de Mayol également, je n'avais jamais connu ça", explique-t-il dans un sourire.

Dans le Var, Brian Alainu'uese n'arrive pas en terrain totalement inconnu. Il retrouve certaines connaissances. "Je suis allé à l'école avec Malakai (Fekitoa) et j'ai également joué avec Liam Messam en Nouvelle-Zélande. Je connaissais aussi Jonah (Placid) mais uniquement par la Playstation (rires). Nous avons joué ensemble en ligne pendant un an et nous nous sommes rencontrés pour la première fois ici à mon arrivée !". S'il a signé à Toulon pour une saison, plus autre avec option, le garçon espère convaincre. "Dans ma tête, je souhaite rester ici. J'aime cette équipe". Et de conclure dans un sourire "J'adore vivre ici, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être en vacances. Et même s'il pleut en ce moment, ça me rappelle le climat samoan".