Midi Olympique : Votre réussite au pied a été décisive contre Castres. Vous devez être satisfait...

Réussir un 100 % de notre côté, alors que les Castrais ont connu quelques échecs au pied, nous permet de faire la différence en notre faveur à la fin. Je pense surtout que nos avants ont fait un gros travail aujourd'hui, puisque je crois que l'on récupère trois ou quatre pénalités en mêlée à des moments importants et elles nous ont permis de marquer des points. C'est toute l'équipe qui doit être mise en avant avec ce résultat. Tant mieux pour nous.

Aviez-vous déjà connu un derby aussi électrique ?

Depuis deux ans que j'affronte Castres, c'est à chaque fois dur et intense. On sait que le public du CO est à fond derrière son équipe et c'est toujours particulier pour leurs adversaires. Ce sont des bons matchs, des bonnes ambiances et on joue aussi au rugby pour disputer de tels matchs. Le match précédent, chez nous, ça avait pas mal branché aussi. Je pense qu'ils ont quelques spécialistes, et même si nous essayons de ne pas tomber là-dedans, on ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds. Au début de match, il y a eu pas mal d'accrochages mais rien de très très méchant.

C'est un résultat qui démontre votre état d'esprit six jours après l'élimination européenne...

On s'était préparés à un gros match même si on avait fait une semaine d'entraînement plutôt moyenne je vais dire, mais lors de la mise en place vendredi, nous étions tous très concentrés pour venir faire un grand match et l'emporter ici. On avait perdu cinq fois d'affilé contre le CO donc cette victoire fait énormément de bien à l'équipe.

Sur le plan personnel, ce match vous rassure-t-il ?

Ça me fait du bien sur le plan personnel de retrouver des sensations. La semaine dernière à Dublin je l'ai eu dur. Je sais ce que j'ai fais de mal et c'est à moi de travailler pour atteindre le haut niveau, ce que je n'ai pas encore. Un match comme ça, avec la victoire, les points mis au pied et quelques bonnes sensations dans le jeu, ça me remet en route pour la fin de saison.

Est-ce une réponse de champion ?

Non je ne pense... je vais faire une réponse courte. Non (rires).

Est-ce un match, gagné au couteau dans un contexte difficile, qui peut compter pour préparer la fin de saison et notamment les phases finales ?

Ce genre de match nous prépare aux matchs serrés des phases finales. Castres marque trois essais mais à chaque fois nous parvenons à repasser devant. C'est une preuve de caractère et montre notre envie de vouloir chercher cette victoire qui nous tenait à cœur. C'est plutôt positif.