Top 14 - Question de vie ou de maintien pour la Section Paloise

C'est un constat qui tombe sous le sens : La Section Paloise est bien loin de ses objectifs de fin de saison. Adieux doux rêves de phases finales. Car avec 17 points de retard sur le premier qualifiable (à l'heure actuelle le Racing 92), Mannix et consorts regardent désormais vers le bas du classement et Agen, premier barragiste ne pointe qu'à deux petits points des Vert et Blanc. La situation, mal engagée sur le papier, n'a pas de quoi inquiéter le staff Palois à l'heure de recevoir dans son antre du Hameau une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui reste sur quatre succès de rang.

"Nous avons besoin d’un déclic pour gagner des matchs. Le groupe travaille bien tout au long de la semaine et maintenant il faut concrétiser. Je reste optimiste pour la fin de la saison car je crois au travail du groupe" expliquait Simon Mannix en conférence de presse jeudi matin.

Des Bordelais, seconde meilleure défense à l'extérieur et qui, pour la seconde fois de la saison, verront apparaître au centre de leur attaque Semi Radradra et Seta Tamanivalu qui risquent d'être associés (Tamanivalu est remplaçant) , deux des recrues phares du club l'été dernier. Une première association, contrainte et forcée par le KO reçu par Jean-Baptiste Dubié face au Racing, tandis que Ulupano Seuteni est encore en phase de reprise.

Retrouver une assise défensive

Avec 6 défaites de rang en championnat, les Palois doivent idéalement débuter ce premier bloc de 2019. Un bloc qui verra les joueurs du Béarn s'envoler pour la Catalogne pour y affronter l'USAP dans un match qui paradoxalement aura sa part de responsabilité dans la lutte pour le maintien. Alors sur quoi peut bien se baser le staff palois avant de recevoir l'UBB ? Une chose est sûre, l'accent devra être mis sur la défense ! À Montpellier la semaine dernière : 26 plaquages manqués, soit quasiment 1 plaquage sur 5 (sur les 138 effectués par la Section) !

Pire, sur ses quatre derniers déplacements (Racing 92, Castres, Lyon et Montpellier) , la Section Paloise n'a encaissé pas moins de 21 essais. 6 sur la pelouse du Racing, 5 à Pierre Fabre à Castres, et 5 à Gerland face au LOU, et donc 5 au GGL Stadium de Montpellier. "Nous avons été capables de bien défendre, mais seulement par moments" confie Tom Taylor, "Quelques plaquages manqués, quelques erreurs, les deux essais encaissés avant et après la pause nous ont fait très mal. On doit être capable de faire un bon match pendant 80 minutes."

La régularité comme maître mot

Auteurs d'une première période de grande qualité, les Palois se sont inexorablement etiolés dans l'acte final pour finalement encaisser une nouvelle lourde défaite loin de ses bases. Si elle veut marquer son territoire d'entrée de match face à l'UBB, la Section va devoir montrer un minimum de constance et de cohérence pendant toute la durée d'un match. Car en face les Girondins savent s'adapter à tout type de situation.

À Castres, en infériorité numérique après l'expulsion de Diaby, ils ont su fermer les vannes pour opérer en contres, ou les qualités de Radradra, Dubié ou bien Connor ont fait la différence. À l'inverse en supériorité numérique, les Bordelais ont su conserver leur plan de jeu pour étriller le Racing à Chaban-Delmas (40-7). Raison pour laquelle les Palois devront maintenir un niveau constant et éviter au maximum les trous d'air comme ce fût le cas à Montpellier la semaine dernière. Car en face, grâce à ses flèches et son jeu offensif toujours aussi bien huilé, l'UBB est sur une dynamique très positive et pointe à une très logique 4ème place.

Et si d'aventure la défaite est au bout pour Armitage & co, les Palois pourraient bel et bien se retrouver dans la course au maintien. Pour de bon.