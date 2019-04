"Je n’ai pas envie d’en parler maintenant. Ce qui est sûr, c’est que je serai bien à Lyon la saison prochaine. Point barre. J’ai beaucoup d’échéances importantes et il y a assez d’actualités autour de ça. Notre club est en plus ciblé et je veux absolument que mes joueurs soient protégés de ça. Le club est tourné vers l’objectif de demain (samedi à Agen, ndlr) et des quatre matches qu’il reste. Je vais essayer de maitriser ce que je dois maitriser et contrôler, c’est-à-dire mon staff et mes joueurs. Ce qui est important, c’est que mes joueurs soient rassurés et qu’ils sachent où va le club", a confié Pierre Mignoni.