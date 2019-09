Rugbyrama : Malgré tout, arrivez-vous à vous concentrer seulement sur ce match de Lyon en sachant que vous vous envolerez ensuite pour le Japon ?

Mamuka Gorgodze : Bien sûr. C’est step by step (étape par étape, ndlr). Cela fait six ans que je joue ici, c’est mon équipe et peu importe où tu es, il faut être à fond.

Vous allez disputer votre premier match de la saison à Mayol. C’est un moment que vous attendiez ?

M.G : Jouer à Mayol, c’est autre chose. Beaucoup de joueurs en France jouent plus à domicile qu’à l’extérieur, moi je ne suis pas comme ça, je m’en fous. Mais quand même, Mayol c’est différent. Malgré que l’on ait fini neuvième l’année dernière, les supporters, l’ambiance, c’était monstrueux ! T’es neuvième et le stade est complet. Donc il faut qu’on s’interdise à tout prix de perdre ici. Quand tu regardes les supporters, la pression qu’ils mettent aux adversaires, ce n’est pas possible qu’ils rentrent déçus à la maison. On a une revanche à prendre.

On a l’impression que vous vivez une seconde jeunesse en ce début de saison. Qu’en pensez-vous ?

M.G. : Si je suis performant toute la saison on pourra dire : il a 35 ans mais il est toujours en forme. Ce n’est pas avec un match que l’on peut le dire. Sur un match, tu peux toujours t’en sortir. Mais je me sens très bien, l’équipe aussi, avec beaucoup de confiance, même si là contre Bordeaux… (défaite 34 à 12, ndlr)

Top 14 - Mamuka Gorgodze (Toulon) contre La RochelleIcon Sport

Comment analysez-vous cette défaite ?

M.G. : Sur le moment, je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé. Mais quand on a regardé la vidéo, j’ai compris que, simplement, on n’avait pas respecté le plan de jeu que nous avait donné le coach. Et en plus, on a donné des essais très faciles. Au début on était bien en touche, sur les mauls mais vous savez comment ça se passe, on prend un essai, un deuxième et on est sorti du match. En plus, ça excite le stade. Et quand tu es à l’extérieur, il ne faut pas exciter les supporters, sinon c’est deux fois plus compliqué.

Vous jouez en deuxième ligne depuis le début de la saison, faut-il considérer que c’est votre seul poste désormais ?

M.G. : C’est vrai que ces derniers temps je joue beaucoup en deuxième ligne, c’est comme ça. Je préfère en troisième mais ce n’est pas à moi de choisir où ça me plaît, c’est au coach. Et le but, c’est de jouer. Dans une équipe comme ça, avec cette concurrence, tu ne peux pas commencer à faire des caprices. T’es un soldat et tu dois respecter les consignes du coach et les intérêts du club.

" "Que l’on donne un carton rouge et une suspension à ceux qui simulent" "

À 35 ans, vous faites partie des joueurs les plus âgés de l’équipe. Cela vous confère-t-il un statut particulier ?

M.G. : Je n’ai jamais utilisé mon âge pour avoir un statut particulier. Je ne fonctionne pas comme ça. Dans l’équipe, on est tous égaux. J’aime bien les jeunes et je ne veux pas leur mettre de pression. J’ai toujours faim. L’appétit et l’envie c’est le plus important pour un sportif. Dès que tu es fatigué dans la tête, il faut arrêter. Après, je ne vais pas mentir, la récupération est beaucoup, beaucoup plus dure. Et peut-être aussi que j’ai moins de puissance qu’avant, c’est sûr même.

Mamuka Gorgodze (Toulon)Icon Sport

Vous êtes dans votre dernière année de contrat. Comment voyez-vous la suite ?

M.G. : Dans ma tête, c’est ma dernière année. C’est sûr à 90 %. J’ai des petits projets mais pas dans le rugby. Pour commencer, je vais rentrer dans mon pays et après on verra.

Que pensez-vous du nouveau projet du RCT ?

M.G. : Ce n’est pas à moi de juger. Il faut s’adapter et faire ce que le club demande. Pour que ça marche, il faut du temps. Mais je sens que cette année, déjà, c’est mieux. L’équipe est bien soudée et je suis sûr qu’on terminera dans les six. Après, en phases finales Toulon sait jouer. Même si on n’a plus beaucoup de joueurs qui ont cette expérience de jouer en play-off, Toulon ça reste Toulon. Et quand tout le monde va rentrer, ça va être monstrueux. Devant on a des bons talons, en 2e ligne ce sont des costauds, Brian (Alainu’uese), Tao (Romain Taofifenua), Etzebeth, Swan (Rebbadj) ou Coco (Vernet), tous des bons joueurs. En 3e ligne pareil, les trois-quarts aussi. Je vous promets que ça va faire mal. Mais il faut qu’on soit ensemble.

Quel regard portez-vous sur le jeu demandé par Patrice Collazo ?

M.G. : C’est simple et efficace. Après, à nous de respecter les consignes. Si tu les respectes et que ça ne marche pas, tu peux dire que le plan de jeu ne va pas. Mais si tu ne les respectes pas, c’est à 100 % la faute des joueurs.

Top 14 - Patrice Collazo (Toulon) avec ses joueurs à l'échauffementIcon Sport

Vous avez une image de joueur rugueux, parfois violent. Comment vous réagissez ?

M.G. : Je ne sais pas, je fais quoi maintenant ? Rien, je nettoie tranquille. Je me souviens d’une fois, il y a deux ans, je fais un nettoyage, pas de bagarre ou autre chose, et je prends un carton jaune. Je suis rentré à fond mais je suis deuxième ligne, c’est mon job. Je suis ciblé par les arbitres et par les supporters. Si je prends un carton, c’est une catastrophe. Ils veulent que je sois méchant mais que je ne fasse pas de faute. Les deux ensemble, ce n’est pas possible.

Et je pense que ça va être comme ça jusqu’à la fin de ma carrière. Avant, c’était différent et je trouvais ça mieux. Même pour les plaquages, quand tu tapes là (il montre le cou, ndlr), oui il faut mettre un carton. Si tu prends là (à hauteur d’épaules, ndlr), un carton jaune c’est n’importe quoi. Si on veut garder les valeurs du rugby, il faut aussi réagir contre les simulations. Mon rêve, c’est qu’on donne un carton rouge et une suspension à ceux qui simulent. Il faut vérifier avec la vidéo.

Thibault Sarrazin