Top 14 – Lyon : Retour au pain quotidien, le LOU a faim

Pour la première fois de son histoire, Lyon aborde un retour au Top 14 après avoir découvert la très haute intensité que représente la Champions Cup. Deux défaites sont venues caractériser les débuts mais il y a du positif à retenir dans l’esprit de Pierre Mignoni. "Ce qui m’a plu c’est notre envie d’entreprendre. J’ai senti que l’équipe avait beaucoup de volonté et d’énergie d’aborder cette nouvelle compétition sans stress. Et une envie de se jauger par rapport à ce qui se fait de mieux. Ces deux matches de très haut niveau nous ont montré que l’on n’était pas loin, ni trop près", commente l’entraineur qui en tire des enseignements.

Son équipe a appris, c’est certain. "Des choses qui passent face à certaines équipes françaises ne passent pas face aux grandes équipes européennes, confesse Thibaut Regard qui insiste sur la nécessite d’être plus vigilants. On s’est beaucoup fait bouger dans les rucks face à Cardiff. Face aux Saracens, on a vu que dès que l’on ne reste pas en ligne et qu’on laisse un espace, c’est une opportunité." Voilà pourquoi ces phases ont fait l’objet d’une double dose cette semaine à l’entrainement où l’implication a été scrutée de très près, avoue en souriant Francisco Gomez Kodela. "On a mis les carapaces pour travailler dur !"

La passe de trois à l’extérieur et le podium pour les vacances ?

Car il y a quelque chose de plutôt séduisant à aller chercher sur cet enchainement Bordeaux-Paris – à deux reprises à l’heure du repas dominical – à savoir la possibilité de consolider une place sur le podium acquise notamment lors de cette victoire au Racing 92 avant la période européenne. Après cet autre succès à Perpignan, Lyon se déplace sur la terre invaincue de Chaban-Delmas avec envie et détermination. "On y va avec de grandes ambitions, tout simplement pour gagner. On reste sur des performances décevantes alors il faut le mériter (le podium) et tout donner. Il faut remporter ces deux matches pour partir en vacances avec l’esprit libre et le sentiment du devoir accompli", insiste le trois-quarts centre Regard.

Conserver une approche rigoureuse basée sur la défense

Les Lyonnais peuvent s’inspirer de ce qu’ils ont montré du côté de la Paris La Défense Arena début octobre, "nous avions fait un match très correct en défense, c’est l’une des choses les plus importantes. Il faut se déplacer avec l’esprit tranquille", confie le pilier Gomez Kodela qui précise qu’en déplacement, "nous avons parfois tendance à jouer un peu à la baballe. Il faut s’appuyer sur nos bases." À savoir une conquête performante. "Il y a des choses à faire à Bordeaux si on met du rythme, que l’on tient le ballon et que l’on est impliqué défensivement", enchaine Thibaut Regard. Et aussi à condition que cette force mentale entrevue à plusieurs reprises hors de Gerland soit de la partie du côté de la Gironde.