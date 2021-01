La Rochelle – Bayonne

Impacté par la Covid-19 et après avoir perdu la première place sans jouer, La Rochelle retrouve les terrains ce week-end face à Bayonne avec toutefois plusieurs absences importantes. Cependant, le Stade Rochelais a pu bénéficier d'une semaine de travaille classique, sans perturbation. En face, la dynamique est très négative avec quatre matchs sans victoire en championnat. Après la défaite de la semaine dernière à domicile face à Pau, Bayonne se doit d'aller chercher un résultat pour tenter de se donner de l'air au classement.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour La Rochelle.

Racing 92 – Bordeaux-Bègles

Défait pour la deuxième fois de la saison à domicile dimanche dernier contre Toulon, le Racing 92 reçoit de nouveau dans son antre de la Paris-La défense Aréna. C'est un autre cador du championnat, Bordeaux-Bègles qui arrive à Nanterre avec l'espoir de réussir le même coup que la saison passée en venant s'imposer sur la pelouse des Franciliens. Surtout que les Bordelais, vexé par le nul contre Clermont la semaine dernière voudront s'imposer pour confirmer sa place dans le top 6.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92.

Clermont – Castres

Après deux déplacements plutôt positifs avec une victoire à Pau et un nul à Bordeaux, Clermont est de retour à la maison pour y affronter Castres. À domicile, l'ASM n'est plus aussi irrésistible qu'à l'accoutumé avec déjà deux défaites depuis le début de la saison. Les Tarnais se sont eux totalement relancés depuis le début de l'année en enchaînant les victoires. Surtout, hors de leur base, les joueurs du CO sont à l'aise et ils voudront une nouvelle fois s'imposer pour continuer la bonne dynamique actuelle.

Notre pronostic : Victoire de Clermont, bonus défensif pour Castres.

Agen – Toulouse

Même s'ils ne sont pas encore relégué mathématiquement, les Agennais n'ont plus vraiment d'espoirs de rester en Top 14 la saison prochaine et préparent d'ores et déjà les prochaines années. Désormais en reconstruction, le SUA veut tout de même sauver l'honneur et éviter de récupérer le triste record du plus grand nombre de défaite de Perpignan avec 16 défaites de suite en championnat. Mais en face, le Stade toulousain est en pleine confiance et enchaînent les victoires. La tâche s'annonce donc très dur pour Agen face à des Toulousains qui voudront conserver la tête de ce Top 14.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse avec le bonus offensif.

Montpellier – Lyon

Le MHR est dans le dur cette saison. Actuellement sur une série de trois défaites, les hommes de Philippe Saint-André doivent impérativement renouer avec la victoire pour ne pas se faire distancer par ses concurrents directs au maintien, surtout après avoir perdu contre Castres la semaine dernière. Montpellier défiera sur sa pelouse du GGL Stadium une autre équipe pas en grande forme en ce moment, Lyon. Le LOU a subi trois défaites sur les quatyre derniers matchs et doit aussi gagner pour ne pas laisser partir les équipes de têtes.

Notre pronostic : Victoire à l'extérieur de Lyon, bonus défensif pour Montpellier.

Pau – Brive

Match capital pour les deux équipes puisque Pau et Brive sont très proches au classement. Dans la lutte au maintien, la formation qui s'imposera dimanche s'offrira un peu de répit. Brive avait gagné le match aller et reste sur une victoire contre Montpellier, il y a deux semaines. De son côté Pau s'est imposé la semaine dernière face à Bayonne et espère enchaîner avec un second succès de suite.

Notre pronostic : Victoire à la maison de Pau, bonus défensif de Brive.

Toulon – Stade Français

Les Toulonnais viennent de réaliser un gros coup en s'imposant sur la pelouse du Racing 92 dimanche dernier. Ils voudront confirmer ce succès avec cette réception du Stade Français, concurrent direct dans la course aux phases finales. Et malgré les deux défaites lors des trois derniers matchs, les Parisiens réalisent une belle saison et cette rencontre face à Toulon semble être très importante pour le Stade français qui pourrait alors dépasser le RCT au classement.

Notre pronostic : Victoire de Toulon.