Top 14 - Les Toulousains de retour sur le terrain

On associe souvent la reprise de l'entraînement dans le rugby aux douze travaux d'Hercule. Il est vrai que le niveau du Top 14 et la longueur de la saison exigent une préparation physique très poussée. Mais aujourd'hui à Toulouse, on est loin d'une reprise très éprouvante et peu divertissante. Au contraire, la bonne humeur est de mise, d'autant plus qu'on touche le ballon dès le premier jour : "On a 8 semaines de préparation physique donc on est obligés de les faire jouer un peu", explique le préparateur physique du Stade, Bernard Baïsse.

Top 14 - Reprise de l'entrainement à ToulouseMidi Olympique

Cela passe par des ateliers ludiques tels que la passe à 10 mais ça n'est pas tout. Depuis 9 heures les joueurs ont enchaîné différents modules de musculation et de course : du fractionné, de l'endurance, abdos, gainage, etc... Une rentrée très complète finalement, qui s’accélérera à mesure de l'arrivée des joueurs : "Là le groupe est de 27 joueurs mais lundi prochain il passe à 41, note Bernard Baïsse. On pourra alors établir le niveau physique de chacun tous les matins grâce à des challenges qu'on a mis en place."

Du travail de fond avec ballon

Tout est fait pour retrouver la forme sans y perdre la tête car ces périodes peuvent être difficiles à avaler avec tous ces exercices plutôt fastidieux. C'est pour ça que les joueurs recommenceront le rugby dès jeudi. Une première pour les anciens du club qui n'avaient jamais touché le ballon aussi tôt dans la préparation : "On en parlait avec certains, c'est rare de voir le ballon dès le premier jour", constate Sofiane Guitoune. "Aujourd'hui c'est difficile de dissocier l'effort de placement par exemple, et la transmission de balle, remarque Bernard Baïsse. En plus ça participe à la cohésion de groupe. Ils apprennent à se connaître."

En effet, les petits jeux de ballon semblent plaire aux deux équipes qui font tout pour prendre le dessus. Au milieu des plaisanteries c'est l'équipe grise qui l'emporte, menée par Guitoune. Sous l’œil avisé du président Didier Lacroix : "On attend qu'ils soient en forme ! Le préparateur doit adapter son travail en fonction du groupe qui se reforme de manière échelonnée, mais on est confiants", rassure l'ancien troisième ligne.

Une responsabilité importante qui conditionnera le début de la compétition du Stade Toulousain et pas seulement, puisque plus tard dans l'année le calendrier ne permet pas des séances aussi longues et abouties que celles qui commencent ce lundi. Ce premier entraînement collectif était ouvert au public, et bien que l'heure matinale ne permette pas la présence de foules de supporters, quelques dizaines étaient quand même là, attentifs aux joueurs présents. Ils pourront assister à la suite de la préparation de leur équipe lors des trois matchs amicaux prévue entre fin juillet et mi-août, à Colomiers, Perpignan et face à Pau.

Par Quentin Put