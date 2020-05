En ce début de semaine, le Castres olympique avait été le premier club du Top 14 à communiquer officiellement sur une baisse des salaires acceptée par ses joueurs et les membres de l'encadrement. Cette fois, ce mercredi, c'est au tour de Toulon de suivre la même voie. En effet, à travers un communiqué, le RCT a indiqué que "les joueurs professionnels du Rugby Club Toulonnais ont fait part à la Direction du club de leur volonté de contribuer à l'effort collectif visant à préserver la santé économique de leur club, suite aux difficultés générées par la crise sanitaire et l'arrêt des compétitions." Selon les termes de ce communiqué, ce serait donc les joueurs qui auraient sollicité leurs dirigeants. Toujours est-il que, comme dans l'ensemble des écuries professionnelles, des discussions étaient entamées depuis quelques temps autour de ce sujet. "De manière spontanée, les joueurs ont proposé au Président Bernard Lemaitre une baisse significative de leurs émoluments. Prise de manière collégiale et unanime, cette décision traduit l'implication et l'attachement des joueurs et du staff au RCT", explique le club varois.

Aucun chiffre dévoilé

Pour rappel, face à la crise provoquée par l'épidémie de Coronavirus et l'arrêt de toutes les compétitions, la santé économique des clubs est menacée. Voilà pourquoi le gendarme financier de la Ligue, la DNACG, avait préconisé une baisse significative de la masse salariale. De l'ordre de 31% pour les écuries de Top 14. Du côté du CO, le président Pierre-Yves Revol a évoqué une baisse d'environ 15% pour les joueurs. En ce qui concerne les Toulonnais, aucun ordre de grandeur n'a été dévoilé. Mais le président Bernard Lemaître, toujours dans le même communiqué, "a tenu à saluer ce geste fort des joueurs et du staff qui participent ainsi à l'élan de solidarité initiés par les supporters, abonnés et partenaires du club depuis le début de cette crise." Il a ainsi prononcé ces mots : "Je souhaite remercier l'ensemble des joueurs et du staff pour cette décision importante. Actée spontanément et unanimement, elle renforce encore plus notre motivation et notre envie de relever les défis de demain. Avec une équipe aussi unie, nous pourrons, j'en suis sûr, bâtir un avenir solide, rempli d'émotions et marqué par des succès".