Top 14 - Les fans usapistes ont participé à l’entraînement du capitaine

Les dirigeants catalans avaient annulé le huis-clos pour permettre cette communion, organisant notamment la réception du public avec des bénévoles comme Pascal, posté à l’angle de la tribune Desclaux. "C’est avec plaisir que l’on se met au service de l’Usap et on souhaite surtout que cela se répercute sur les joueurs avec une belle première victoire cette saison contre Toulouse ! "

Top 14 - Les fans de Perpignan à l’entraînementOther Agency

Avec une demi-heure de mise en place avec trois-quarts d’un côté puis avants de l’autre, le groupe perpignanais s’est ensuite réuni pour un dernier galop d’essai. Les supporters disséminés en tribunes en ont fait de même, en se resserrant, sortant tifos, drapeaux et chants. Pour Jean-Marc Pastoret, le président de la penya les Barretines, "il s’agissait de montrer que malgré les résultats, on est fier des joueurs et de leur façon de mouiller le maillot. Les supporters catalans baignent dans le rugby et beaucoup ont joué ou jouent. Ils voient que les Usapistes se donnent à 100% malgré la difficulté de la tâche en Top 14. C’est pourquoi personne ne siffle et tout le monde encourage. On est avec eux et ils le savent" conclue le célèbre supporter au poncho sang et or.

Top 14 - Les fans de l'USAP à l'entraînementRugbyrama

A l’issue de cet entraînement du capitaine et avant une mise au vert, les joueurs sont allés remercier leurs supporters qui promettent une ambiance colorée et motivante pour la réception du Stade Toulousain ce samedi. Avec un objectif : ouvrir le compteur victoire cette saison et faire chavirer la cathédrale d’Aimé-Giral.