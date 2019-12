Ils avaient à cœur de se reprendre. Depuis le 30 novembre, les joueurs du Racing 92 vivaient difficilement avec cette défaite concédée à domicile contre Bordeaux-Bègles (30-34). Si la double confrontation face aux Ospreys en Champions Cup a permis d’apaiser la déception des Ciel et Blanc, la victoire décrochée contre Montpellier (29-25) lors de la 11ème journée du TOP 14 (29-25) a chassé leurs derniers doutes. "On retient la victoire. Contre Bordeaux, on a été rugbystiquement très positifs mais en termes de calcul c'était une défaite. Là, même si on a eu quelques moments d'absence, on a fait ce qu'il fallait pour gagner", souligne le Directeur du Rugby Laurent Travers.

On a fait les Pères Noël avant l'heure

Cette victoire permet au Racing 92 (10ème) de rester dans un peloton dense où seulement cinq points séparent le Castres Olympique, 11ème avec 23 points, de Toulouse, troisième avec 28 points. Mais pour viser plus haut, plus loin, notamment sur les deux tableaux, les Racingmen doivent impérativement gommer certains errements défensifs. Face aux Montpelliérains, les hommes de Laurent Travers ont concédé trois essais qui ont systématiquement relancé le MHR. "On a fait les Pères Noël avant l'heure. On a laissé Montpellier revenir dans la partie. Et pas qu'une fois. À plusieurs reprises pendant la partie, on peut creuser l'écart et on les laisse revenir", regrette le Directeur du Rugby.

Il va falloir être plus pragmatique

Déjà, en Champions Cup, les Franciliens avaient concédé huit essais en deux rencontres face aux Ospreys soulignant un relâchement coupable. Sixième défense du TOP 14 en terme de points encaissés (231), le Racing 92 pointe au huitième rang (ex-aequo avec Castres) pour le nombre d’essais concédés (25). "Notre début de saison a été approximatif, on s'est fragilisé, il va falloir qu'on soit beaucoup plus pragmatiques et efficaces sur la fin de la saison puisqu'il nous reste 15 matches et sur ces 15 matches, il va falloir en gagner 9", annonce Laurent Travers. Chris Masoe, patron de la défense, peut commencer à resserrer les boulons.