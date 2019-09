Qui s’y frotte, s’y pique. En ce début de saison, les hommes de Pierre Mignoni réalisent un travail exceptionnel en défense. Lors des trois premières journées, les Rhodaniens n’ont tout simplement encaissé aucun essai. Pourtant, les équipes qu’ils ont affrontées ont de sacrés arguments à faire valoir offensivement. En effet, le Stade Français d'Heyneke Meyer, le Stade Toulousain d'Ugo Mola et le RC Toulon de Collazo n’ont pas réussi à franchir la ligne d’en-but lyonnaise. Récemment, seul Clermont, durant la saison 2015-2016 était parvenu à garder sa ligne vierge de tout essai mais seulement sur les deux premières journées.

Ce dernier match a parfaitement illustré le sérénité du LOU. Sans paniquer, ils ont contenu les assauts varois, notamment de Facundo Isa et n’ont jamais rompu. Mieux encore, malgré les quinze dernières minutes passées près de leur ligne, les rouge et noir ont fait preuve d’une solidarité sans faille.

En trois matchs de Top 14, les coéquipiers de Baptiste Couilloud n’ont "donné" que vingt-sept points à leurs adversaires en tout (6 contre Toulon, 12 contre Toulouse et 9 contre Paris). Et ce, seulement sur des pénalités tentées. Si l’entraîneur Kendrick Lynn avouait à l’issue du match que "le premier essai encaissé arrivera peut-être la semaine prochaine contre Brive", on peut cependant noter qu’il sera difficile cette saison de forcer le verrou rhodanien. Le LOU c’est fort, et peut-être plus fort que jamais.