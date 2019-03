Les faits : les Rochelais en course-poursuite

Après trois défaites consécutives, et une 20e journée où nombre de concurrents directs au Top 6 ont gagné (Stade Français, Lyon ou le Racing 92), ça n’empêche pas le public des Jaune et Noir de retrouver de la voix en début de match. Les Maritimes mettent du rythme et jouent dans le camp des Toulousains (55% d’occupation à la demi-heure). Après deux pénalités de Ihaia West, la réponse de Toulouse est sans appel. A la suite d’un regroupement, Lucas Tauzin file le long de la ligne et inscrit en plongeant le premier essai du match.

West réduit la marque avant la pause (9-10). Après une pénalité de chaque côté en début de seconde période, Faasalele, côté toulousain, puis Rattez, pour La Rochelle, inscrivent deux nouveaux essais (19-20). La Rochelle reste derrière depuis la 29e minute. Une pénalité de Thomas Ramos clôt les débats (19-23).

Le tournant : La Rochelle, victime étouffée

Le tournant du match a été long à se dessiner. Les Rochelais ont souvent insisté en première mi-temps, notamment avec des coups de pied de Ihaia West. Ils ont aussi essayé avec Grégory Alldritt et sa capacité reconnue de porteur de balle. Mais ça ne venait pas face à des Toulousains très solides défensivement. En fin de match, à la suite de la pénalité de Thomas Ramos (72e), le Stade Toulousain imposait encore un rideau étouffant pour La Rochelle. Les Maritimes ne sortaient plus de leur camp. Toulouse a cadenassé la fin de match.

L’action : le premier essai toulousain

Menés 6 à 0, les Toulousains n’ont pas mis longtemps à revenir au score. Deux minutes seulement après la pénalité de West, l’ailier toulousain Lucas Tauzin permet aux siens de revenir dans la partie. Au terme d'une longue séquence qui permet ensuite de repartir des 22m, vers la droite avec Medard, puis Ahki qui défie, Tauzin en bout de ligne réalise le saut gagnant. Il aura aussi régalé par ses crochets tout au long de la rencontre !

Les hommes du match : Dupont et Ramos

Toulouse n’est pas leader sans ses jeunes ! L’arrière international toulousain Thomas Ramos n’a pas seulement tout passé au pied. Il a aussi su se faire remarquer par ses relances. Son partenaire, le demi de mêlée international Antoine Dupont, n’est pas en reste. Vitesse, et précision lui ont permis de lancer les turn-overs.

La décla :

" C’est le Stade, ils sont en confiance. Il faut qu’on garde l’état d’esprit pour le week-end prochain. "

Romain Sazy, capitaine de La Rochelle contre Toulouse

La stat’ : 2

Huit ans après son dernier succès, Toulouse a donc vaincu La Rochelle à Marcel-Deflandre. Les Rochelais, eux, prennent un point et débloquent un compteur resté sur le zéro pointé depuis la 16e journée. Certes, ce n’est pas ce qu’ils voulaient mais les écarts sont si faibles après 20 journées que rien n’est perdu pour la qualification. On retiendra surtout que cette défaite contre Toulouse est la seconde de la saison à domicile en Top 14 pour une formation peu habituée à s’incliner sur ses terres. Le mois dernier, Paris était déjà venu gagner en Charente-Maritime.

La question : quels sont les enseignements avant les quarts de finale de Coupe d'Europe ?

Plutôt bons pour Toulouse, forcément ! Thomas Ramos se montrait ainsi optimiste en après-match, insistant sur l'efficacité défensive qu'il faudra rééditer à Nanterre face au Racing 92. Pour les Rochelais, aussi, il y a du mieux par rapport aux trois dernières défaites. Romain Sazy soulignait l'état d'esprit. Les Maritimes ont en effet toujours été en mesure de revenir dans le match face aux leaders du Top 14, et ils ont insisté pour cela. Une détermination sur laquelle s'appuyer pour la réception de Bristol en quart de finale de Challenge Cup.