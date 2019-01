Top 14 - La Rochelle : "Un test" face au leader clermontois

Jono Gibbes l’a consenti ce vendredi, le sourire aux lèvres. Dimanche, le responsable sportif de La Rochelle devrait trouver cinq minutes après le match pour aller boire un coca avec Franck Azéma, son ancien patron en Auvergne de 2014 à 2017, année du titre de l’ASMCA. Ce match entre Clermont et La Rochelle n’est pas seulement l’affiche de la 14e journée, c’est aussi celui des retrouvailles entre les managers sportifs des deux clubs, un an et demi après leur séparation et le départ du Néo-Zélandais pour l’Ulster, puis Waikato et enfin La Rochelle depuis novembre.

Top 14 - Franck Azéma (Clermont) entouré de ses adjoints, Jono Gibbes et Xavier Sadourny en Juin 2017Icon Sport

Entre les deux hommes, le lien n’a jamais été rompu. “Je suis resté régulièrement en contact avec Franck (Azéma) lors des derniers 18 mois, dit Jono Gibbes. Il m’a donné l’opportunité de venir travailler en France. Ce fut durant trois ans une très bonne collaboration. On a passé ensemble des moments durs et d’autres très bons. Je pense que cette expérience a créé entre nous une relation assez forte.”

Top 14 - Camille Lopez et Jono Gibbes (Clermont) après la victoire de l'ASM CA contre le RC Toulon en finale du Top 14 2017Icon Sport

Voilà pour le volet amitié. C’est bien tout le reste qui intéresse le plus Jono Gibbes. Priorité au match contre le leader. “Les sentiments, c’est quelque chose, mais la réalité, c’est un match de Top 14 à l’extérieur contre une équipe qui est en forme, en confiance”, souligne le technicien maritime, qui reconnaît avoir cherché la date du match en Auvergne dans le calendrier du Top 14 à l’annonce de sa prise de fonction.

" Bâton dans la tronche "

Troisièmes et invaincus depuis sept matchs en Top 14, les Rochelais ont une vision plutôt claire de ce qui les attend. “Nous y allons pour nous tester. Il y a bien une raison à ce que cette équipe soit la première au classement. Il y a de grandes chances qu'on les affronte en demi-finale ou en finale. Il s'agit de voir si on est capable de gagner ou s'il y a encore du boulot”, avance le troisième ligne sud-africain Wiaan Liebenberg, joker médical de Lopeti Timani et qui reste sur deux titularisations, à Pau et contre Castres. Vincent Rattez, qui enchaîne beaucoup à l’arrière ces dernières semaines, se veut pragmatique.

Le classement et les sept essais inscrits contre Castres (53-27), samedi dernier, sont à mettre au crédit des Rochelais mais place à une nouvelle étape. “Notre classement, c’est très bien mais ce n’est pas une fin en soi. Il ne faut pas s’emballer dans ce sport. Derrière, on peut se prendre un bâton dans la tronche.” Prudence donc. “Il faudra voir le contenu et le comportement de chacun”, ajoute Rattez. Ce match à Marcel-Michelin, c’est Jono Gibbes qui est le mieux placé pour en parler. Du Clermont actuel, Gibbes en souligne la stabilité. “Franck Azéma reste confortable avec le style, l’ADN, les combinaisons et la façon de jouer. Tout est resté très stable, ça donne de la confiance.”

Top 14 - Vincent Rattez (La Rochelle) contre le Stade FrançaisIcon Sport

Face à la meilleure attaque et aussi la meilleure défense du championnat, le technicien rochelais a insisté cette semaine sur la qualité des rucks et des soutiens. “C’étaient des choses importantes à mettre en place parce que Clermont pourrait en profiter dimanche”, envisage Jono Gibbes. Vincent Rattez est du même avis. “Il faudra faire attention à perdre le moins de ballons possibles car à ce niveau, on sait qu’un ballon de turn-over on peut vite le retrouver derrière nos poteaux.”