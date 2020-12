"Mathieu Tanguy ? Vous n'êtes pas près de le revoir de sitôt !". Quel bagnard n'a pas ouï dire, en début de saison, peu ou prou ces propos en laissant traîner une oreille autour de Deflandre et du centre d'entraînement ? Certains supporters, il y a encore quelques semaines, s'inquiétaient de savoir où était passé l'enfant du club, sanctionné pour comportement inapproprié en interne. Un moment d'égarement remontant à la toute fin de saison dernière, conclut sur un cinglant 49-0 encaissé au Racing. Pour ce qui était le centième match professionnel de Mathieu Tanguy sous les couleurs jaune et noir. Et le vingtième d'un exercice marqué par une forte progression.

Au frigo, Tanguy y est finalement resté jusqu'en novembre et son retour sur une feuille de match, pour la réception du Racing. S'il est resté cantonné au banc ce soir-là, le deuxième ligne a, depuis, grignoté, trois heures de temps de jeu en quatre sorties. Et à en juger ses récentes prestations, l'épisode punitif est digéré. Interrogé mi-décembre par nos confrères de Sud Ouest, il ne s'était pas épanché sur sa disparition des radars, se contentant d'un laconique : "Ça a été compliqué. Ça a été long, très long, je n'ai pas grand-chose à dire de plus."

Un déclic nommé Skelton

Ronan O'Gara, en revanche, est plus prolixe sur le sujet. A en croire l'entraîneur en chef du Stade Rochelais, Tanguy a été remis dans le droit chemin par un certain Skelton, décidément de tous les bons coups : "Will a changé le comportement de Mathieu Tanguy. Will est arrivé, il a changé les standards et Mathieu s'est dit : "Je dois bouger mon cul !". Il l'a bougé. Regardez le match qu'il a fait contre Lyon. C'est exactement ce que j'attends de lui. Il était comme un mini-Will. Bravo à lui. Il n'a pas joué pendant de longs mois. Imaginez-le dans six mois s'il continue de progresser comme ça !"

Dimanche dernier déjà, contre Montpellier, Tanguy a encore élevé le curseur. Taille patron, après l'exclusion justement de Skelton, en enrôlant l'habituel flanker Rémi Bourdeau à ses côtés. "Rémi, c'est un profil longiligne. Un mec rugueux et costaud, donc je ne me suis fait aucun souci quand je l'ai vu à côté de moi. Pour moi, il n'y avait aucune différence. Il a fait une très grosse partie et je suis très fier de lui", jugeait celui qui a tâté son premier ballon ovale à l'école de rugby du Stade Rochelais, en 2001.

" Il ne dira jamais du bien de lui "

Sa prestation à lui ? "J'ai fait un bon match, je suis content, après ce n'est que le début, il faut continuer", disait-il à l'issue de cette partie remportée 22-9 en infériorité numérique. Non sans une certaine pudeur. Comme toujours plus sensible à jeter des fleurs à ses partenaires qu'à lui-même. "Il ne dira jamais du bien de lui, pour le connaître un petit peu", confirmait récemment l'entraîneur adjoint des avants, Romain Carmignani, à l'occasion de la préparation de la réception de Bath.

Ce match européen, finalement gagné sur tapis vert 28-0, Tanguy aurait dû l'aborder dans la peau d'un titulaire. Comme, en moyenne, sept fois sur dix depuis le 24 octobre 2014, date de son baptême du feu avec l'équipe première du club à la caravelle. A seulement 24 ans et déjà 104 matches au compteur, il est le septième joueur le plus capé de l'effectif actuel. Qu'est ce qu'il disait déjà, Ronan O'Gara, un peu plus haut ? Ah, oui : "Imaginez-le dans six mois s'il continue de progresser comme ça !" Laissons libre cours à votre imagination.