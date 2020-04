"Clap de fin un peu particulier qui laissera un goût amer et d’inachevé, mais que de beaux souvenirs gravés à jamais en jaune et noir." Ce mardi, Vincent Rattez (28 ans, 5 sélections) a fait de tristes adieux à La Rochelle. Après les annonces du premier ministre, probablement synonyme de fin de saison, l'arrière a décidé de dire au revoir au peuple maritime sur le réseau social Instagram. A défaut d'avoir pu tirer sa révérence sur les terrains.

L'international referme ainsi un chapitre de quatre saisons : il était arrivé en Charente-Maritime à l'été 2016, en provenance de Narbonne. L'attaquant patenté s'est affirmé comme un des hommes forts du club jaune et noir et un des chouchous des lieux : en quatre-vingt-dix-huit matchs, il a inscrit la bagatelle de vingt-sept essais, soit près d'une réalisation toutes les trois rencontres. Des statistiques dignes des meilleurs marqueurs de l'élite.

" On a un jubilé à fêter "

L'intéressé met aussi en avant la dimension humaine de son aventure auprès d'un des meilleurs publics de France, abonnés aux guichets fermés : "Merci aux supporters pour votre soutien sans failles dans les bons et les mauvais moments, vous êtes vraiment un public magnifique. Je me suis régalé !" Le natif de Colombes n'oublie pas ses compagnons de route, avec qui il aura disputé deux demi-finales de Top 14, un quart de Champions Cup et une finale de Challenge Cup : "Merci aux copains d’avoir fait de ces quatre années une folle partie de rigolade, vous allez me manquer même si on n'a pas terminé de clôturer la saison à notre manière, on a un jubilé à fêter !".

S'il n'évoque pas sa future destination dans ce message, son devenir est connu depuis longtemps : Vincent Rattez prendra ensuite la direction de Montpellier avec qui il s'est engagé depuis l'été dernier et où il retrouvera Xavier Garbajosa. Opéré mi-février d'une fracture du péroné subie face à l'Italie, lors du Tournoi des 6 Nations, le Rochelais était censé revenir sur les pelouses courant mai, après trois mois de rééducation. Il devrait donc être pleinement opérationnel quand le Top 14 reprendra ses droits, à la fin de l'été ou au début de l'automne. Il aura alors déjà coché, sur son calendrier, la date de son retour dans la cité portuaire, comme il l'a annoncé sur Instagram : "À bientôt dans l’en-but du stade Marcel Deflandre…". L'enfant chéri des Bagnards deviendra alors son épouvantail.