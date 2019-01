Top 14 - La Rochelle en patron, Pau qui remporte le match de la peur... Nos pronos pour 15e journée

Castres–Clermont

Le CO s'est déjà incliné à trois reprises à Pierre Fabre cette saison contre la Stade Français, Agen et l'UBB. Alors qu'ils se sont relancés en l'emportant à Grenoble, ils ont aussi fait le plein de confiance en battant Gloucester en fin de match le week-end dernier. En face, l'ASM arrivera sans pression et aura à cœur de réaliser une bonne performance malgré quelques absents.

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif pour Clermont.

Bordeaux-Agen

Invaincus cette saison, les Girondins reçoivent leur voisin lot-et-garonnais dans le cadre du derby Aquitain. Malgré l'absence de Poirot et de Serin, plusieurs cadres sont de retour comme Diaby. Côté SUA, il s'agit de reprendre confiance avant d'entamer une série de trois matchs couperets contre Toulon, Perpignan et Pau.

Notre pronostic : Victoire de l'UBB.

Perpignan-Pau

Dans ce choc de bas de tableau, l'USAP n'a plus le choix. Elle doit s'imposer pour garder l'espoir de se maintenir en Top 14. La Section, après avoir pris 5 points contre l'UBB, se déplace dans l'espoir de s'éloigner de la zone rouge. Malheur aux vaincus.

Notre pronostic : Victoire de Pau, bonus défensif pour l'USAP

La Rochelle-Montpellier

Après 4 victoires de suite en championnat, les Rochelais ont lourdement chuté du côté de Clermont lors de la dernière journée. Mais leur qualification pour les quarts en Challenge Cup les places sur une bonne dynamique. Le MHR, en plein doute, doit aller chercher des points à l'extérieur s'il ne veut pas voir le wagon des qualifiables s'éloigner.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

LOU-Racing

C'est l'un des chocs de cette 15e journée. Lyon, solide vainqueur de Montpellier à l'extérieur, doit confirmer en battant le Racing. Les deux équipes sont à égalité de points au classement. Les hommes du duo Travers-Labit, arriveront revanchards puisque le LOU était venu s'imposer à la U Arena en début de saison (13-19).

Notre pronostic : victoire du LOU, bonus défensif pour le Racing.

Stade Toulousain-Grenoble

Match piège pour les Stadistes. En raison de l'absence de ses nombreux internationaux, le Stade Toulousain va devoir faire le dos rond. Ils accueilleront des Grenoblois accrocheurs et qui auront à cœur de faire un résultat face à un Toulouse diminué.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Grenoble

Toulon-Stade Français

Les deux équipes sont touchés par l'absence de plusieurs joueurs clés comme Guirado, Bastareaud ou encore Fickou. Cependant, les Toulonnais n'ont plus le choix, Ils doivent s'imposer et confirmer leur bon match du côté d'Edimbourg. Le Stade Français, quant à lui, à l'occaison de se rapprocher du trio de tête s'il s'impose sur la Rade.

Notre pronostic : victoire du RCT