Top 14 - La Rochelle douche Clermont

La Rochelle défiait le leader Clermont dans un stade Marcel-Deflandre encore à guichet-fermé. Les Maritimes voulaient soigner leur entame de match. Ils l’ont fait, dans l’aspiration d’une mêlée dominante et d’un West efficace au pied. Malgré un éclair de Penaud, les Maritimes ont réussi à faire plier d’indisciplinés Clermontois, réduits à 14 avant l’heure de jeu. Pour s’imposer 16-12 sous des trombes d’eau. Les Jaunards préservent tout de même un bonus défensif et resteront donc leaders du Top 14 à l’issue de cette journée.

Les Rochelais se rassurent

Les Maritimes voulaient réussir leur entame de match. Ils l’ont fait en laissant le leader fanny jusqu’à la pause (9-0). Le tout grâce à une défense très agressive et bien organisée, une mêlée conquérante et une bonne réussite au pied de West face aux perches. Douchés par un essai rapide de Penaud sur le coup d’envoi de Lopez en début de deuxième période, les Rochelais ressortaient vite la tête de l’eau en mettant à la faute leurs adversaires.

L’essai de pénalité inscrit sur une énième domination dans le secteur de la mêlée fermée permettait alors de faire le break (16-5, 59e). Toutefois, les Rochelais pliaient un peu sur la révolte des Auvergnats en fin de partie. Sans rompre et en conservant l’avantage en score dans les ultimes minutes de la partie. Un succès rassurant pour les partenaires de Victor Vito (16-12).

Les Clermontois assurent

A la vue du scénario de cette partie, les Jaunards peuvent se satisfaire de ramener un point de bonus défensif. Bousculés en mêlée et indisciplinés, les hommes de Franck Azéma ont dû évoluer en infériorité numérique en raison du carton rouge d’Uhila. Et même à 12 contre 14 pendant quelques minutes. Toutefois, les Clermontois ne prenaient pas l’eau malgré cette situation. Ils trouvaient l’énergie nécessaire pour se resserrer et aller marquer un essai sur groupé pénétrant par Ulugia et ainsi revenir dans le bonus défensif (69e).

Si le seul Penaud avait offert quelques éclairs dans le jeu des Auvergnats sur le premier acte, c’est donc le collectif du leader qui lui permettait de revenir sur les talons rochelais et d’arracher ce précieux point à l’extérieur. Avec celui-ci, Clermont est d’ailleurs assuré de rester leader à l’issue de cette 7e journée de championnat. Solide malgré ce court revers.