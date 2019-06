Le match : un combat qui se joue sur des détails

Sincèrement, il s’agirait d’un combat de boxe, l’on pourrait donner la victoire aux points aux Montpelliérains. Dominateurs l’essentiel du temps dans le secteur de la mêlée, capables de poser des soucis à l’un des meilleurs alignements du Top 14, bons dans leur gestion du jeu au pied et sur le plan tactique, les Cistes ont en plus mené jusqu’à la 69ème minute et l’essai de Charlie Ngatai. Bousculés, les Lyonnais ont longtemps buté sur un mur mais ont finalement fait la différence, profitant de l’indiscipline adverse et de leur banc de touche.

Le fait du match : le non recours à l’arbitrage-vidéo

Deux actions de la seconde période ont eu une vraie incidence sur la rencontre. La première concerne un mouvement montpelliérain qui voit Timoci Nagusa prendre le dessus sur Jonathan Wisniewski dans le couloir des 5 mètres et filer dans l’en-but, sauf qu’un passage en touche est signalé (55’). La seconde, il s’agit de l’essai de Charlie Ngatai (69’) derrière une mêlée, avec une conclusion en force avec un toucher à terre qui ne semblait pas forcément évident vu du stade. Bien placés, les arbitres n’ont pas usé de la vidéo dans les deux cas…

Top 14 - Nakaitaci face à NagusaIcon Sport

La stat’ : avec 25 turnovers, il y a eu une légère folie

On pourrait faire remarquer que le LOU n’aura mené que 21 minutes (53e à 60e et à partir de la 69e) ou l’on aurait pu ressortir la domination en conquête du MHR avec sa mêlée dominatrice, mais l’on notera aussi de cette rencontre qu’elle a eu des moments plus fous. Avec 25 turnovers (17 de la part des Montpelliérains), il y a eu de nombreux changements de possession, donnant parfois un peu de couleurs à un duel intense mais qui a parfois pêché en rythme. Pourtant, il n’y a eu "que" 5 en-avants des Lyonnais et 9 pour les Montpelliérains.

Les meilleurs : le contraste dans l’apport des remplaçants

S’il y a un bien un élément qui saute aux yeux au moment d’analyser les performances individuelles, c’est le contraste dans l’apport des bancs. Du côté lyonnais, l’entrée de Dylan Cretin a eu le mérite d’apporter d’autres solutions en touche alors que du côté montpelliérain, les sorties de Bismarck du Plessis et de Janse Van Rensburg ont eu des conséquences sur la tenue de la mêlée et la sérénité dans l’alignement. Benoit Paillaugue et Aaron Cruden ont posé des soucis au LOU, qui s’est appuyé sur sa force collective.

La décla : Yvan Reilhac retient la nouvelle image des Cistes

"J’espère que l’on ne va pas tout oublier pendant ce mois de vacances. Si on repart avec le même état d’esprit, ça se passera mieux. Après l’ère Jake White, l’image du club était un peu au fond et Vern Cotter l’a remontée. Après le match contre Perpignan, l’image du club n’était pas non plus au top et je pense que l’on a fait trois bons mois. Nos supporters peuvent être fiers de nous, on a tout donné pour ce club. On jouait pour ça. On ne pensait pas être dans les six. Je pense que l’on a redoré l’image du club et que c’est le plus important."

La question : le LOU sera-t-il au rendez-vous de la demi-finale ?

Balayé 40 à 14 par Montpellier la saison dernière en demi-finale… à Lyon, le LOU n’avait pas existé, payant sa fatigue de son barrage victorieux à Toulon. Si les Lyonnais ont pris leur revanche, celle-ci s’est faite au prix d’un gros combat sous une chaleur accablante. /La récupération sera donc le gros challenge des prochaines heures pour les joueurs de Pierre Mignoni. Face à l’ASM cette saison, chacune des deux équipes est restée maitre à domicile mais les Rhodaniens seront-ils capables de jouer avec moins de retenu pour un exploit ?