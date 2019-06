Rugbyrama : Se défaire de Montpellier en barrage n’aura pas été tâche facile, mais vous avez su trouver les ressources pour retourner une situation mal embarquée. Est-ce une étape de plus ?

Jean-Marcellin Buttin : Oui c’est une étape de plus mais ça a été compliqué. On était mené 0-10 donc je pense que l’on a montré pas mal de caractère pour pouvoir se sortir d’un match qui était tout du match piège. Montpellier a vraiment joué le match qu’il fallait pour nous embêter et aller chercher la victoire. On s’en est bien sorti. C’était vraiment l’objectif d’aller à Bordeaux, donc maintenant on y est et il faut qu’on lâche tout ce week-end.

Après coup, pensez-vous que c’est ce genre de match qui marque l’histoire moderne du LOU, à l’instar de cette communion finale avec le public ?

J.-M. B. : Oui c’était un moment fort. Forcément, des matchs de phase finale, il n’y en pas beaucoup que l’on peut jouer dans notre stade et devant notre public. Ici, le public prend d’année en année, et on était content de pouvoir fêter ça avec eux. Je pense que les supporters de longue date étaient contents de voir ça dans ce stade. On était content de sentir que ça poussait derrière nous, et que tous les supporters étaient fiers de cette victoire et de pouvoir aller disputer une demi-finale.

Champions Cup - Jean Marcellin Buttin (Lyon)Icon Sport

Pensez-vous avoir laissé des plumes dans la bataille ?

J.-M. B. : Forcément que l’on y a laissé quelques plumes. Ça tirait un peu la langue en début de semaine mais on a la chance d’avoir une semaine plus longue en jouant dimanche. On a bien récupéré dans ce début de semaine et maintenant on va se préparer à fond.

D’autant que l’on a en tête la demi-finale de l’an passé où Lyon n’avait pas existé, car à court de jus… Vous êtes donc prévenus sur ce qui peut faire la différence !

J.-M. B. : C’est ce que l’on disait l’année dernière, que l’on était passé à côté de l’évènement et que l’on ne l’avait pas vraiment vécu. On était peut-être content d’être là sans vouloir plus. Cette année, on a vraiment le souhait de disputer ce match pour le gagner, pour vivre pleinement le moment et pas ressortir frustré comme l’année dernière.

" On n’est pas favori ou alors c’est se prendre pour ce que l’on n’est pas "

La manière d’aborder cette demie est donc différente de votre point de vue ?

J.-M. B. : Les saisons sont longues, on arrive en fin de saison, ça tire un peu pour tout le monde et je pense que ce sera pareil pour Clermont qui a eu, en plus, la phase finale de Challenge. Dimanche, c’est le meilleur qui va gagner et il n’y aura pas d’excuse de la fatigue.

Affronter Clermont, 2e de saison régulière et vainqueur du Challenge Européen, c’est un duel où Lyon sera outsider ?

J.-M. B. : Je pense que l’on n’est pas favori (sourire), ou alors c’est se prendre pour ce que l’on n’est pas. En tout cas, on n’a pas le costume de favori mais on a quand même un costume pour essayer de les embêter. On va tout faire pour mettre un peu de sable dans la machine clermontoise.

Le parcours des Jaunards vous impressionne ?

J.-M. B. : Ils ne font pas beaucoup de faux pas. En Challenge, ils ont un peu marché sur tout le monde et ils ont en plus maitrisé leurs matchs de phase finale. On est prévenu pour dimanche. Ils savent où ils sont. Des demi-finales, ils en ont vécu un paquet. A nous d’être présent et de ne pas passer à côté.

On a beaucoup insisté sur la force du collectif pour commenter vos performances cette saison, c’est un gage de confiance ?

J.-M. B. : On ne peut compter que sur ça. On a bâti notre saison sur ça. On n’a pas fait de grands écarts. On ne parle pas beaucoup de nous et ça nous va très bien. On peut, sans être vraiment brillant et sans faire plaisir à tout le monde, être en demi-finale. On ne l’a volé à personne et à nous de profiter de cette place.

" Le but c’est de quoi qu’il arrive ne pas être frustré et ne pas regretter ce match "

Votre adversaire a cette expérience de club et individuelle de ce type de match, à travers la richesse de son effectif, mais vous aussi d’une certaine manière avec des joueurs qui connaissent ces rendez-vous ?

J.-M. B. : Quasiment tous au final ! Il n’y en pas beaucoup qui ont fait toute leur carrière ici donc quasiment tout le monde, avant de venir ici, a joué des phases finales et des matchs importants. Mine de rien, il y a de l’expérience même si elle n’est pas commune. Tout le monde a vécu ces matchs et sait comment les aborder. On en a pas mal parlé avant le barrage et on va encore en parler cette semaine pour aborder ce match d’une meilleure façon que l’année dernière.

Et à titre personnel, ce sera votre troisième demi-finale après 2011 et 2014, disputée justement avec le maillot de l’ASM...

J.-M. B. : Oui j’en ai joué avec l’ASM, dont une déjà à Bordeaux contre Toulouse. Ce sont des matchs à part, dans des stades à part et avec une ambiance autour qui change tout. Il ne faut pas être complexé ou perdre beaucoup d’énergie sur ce qui se passe autour. Il faut rester concentré sur le terrain.

Jean-Marcellin Buttin, sous les couleurs clermontoises (11 avril 2015).Icon Sport

Vous allez donc jouer une demi-finale à Bordeaux, ville de votre ancien club, face à Clermont, votre club formateur…

J.-M. B. : On va dire que toutes les cases sont remplies. C’est un bon moment ! La plupart de mes copains de Clermont ne sont plus dans l’équipe. Autant aller jouer au Michelin, c’est toujours une atmosphère particulière, c’est un très beau stade et j’y ai fait mes premiers matchs. Mais pas de pensée particulière du fait de jouer l’ASM sur ce match. J’espère surtout que l’on fera un bon match tous ensemble parce que l’on mériterait de faire un petit peu plus cette saison.

Donc avec l’envie d’aller au bout ?

J.-M. B. : Le but c’est de quoi qu’il arrive ne pas être frustré et ne pas regretter ce match. On avait dit ça avant Montpellier et on a failli le regretter parce que l’on avait la sensation de ne pas réussir à faire notre jeu et mettre en place ce que l’on avait travaillé la semaine. C’est passé comme ça, tant mieux et il va falloir un petit plus cette semaine.