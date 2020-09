Quel sentiment vous anime à l'issue de cette victoire arrachée dans les dernières secondes de la rencontre ?

Il faut être satisfait. Ce n'est pas tous les jours que l'on gagne à Montpellier. Après, il y a déjà un gros match qui arrive vendredi prochain (la venue d'Agen au Hameau, ndlr.). Alors il ne faut pas se croire arrivé. L'an dernier aussi, nous avions fait un bon début de saison... On va donc se calmer, continuer à travailler mais pour l'heure, il faut profiter de cette soirée. Et dès lundi, on se remettra au travail pour Agen.

Comment expliquez-vous vos difficultés en première mi-temps ?

Cela est venu de notre indiscipline. C'était trop facile pour les Montpelliérains. On leur donnait un coup d'envoi, ils avançaient de dix mètres, on commettait une faute et ils arrivaient dans notre camp, puis une autre faute et ils marquaient trois points. C'était trop facile. Cela nous a coûté cher.

Que vous vous êtes dit à la mi-temps ?

D'abord, il était important de ne pas subir durant les six minutes qu'il nous restait à évoluer en infériorité numérique. Ensuite, on voulait remettre du rythme et construire le match petit à petit et c'est ce qu'il s'est passé. Nous sommes revenus petit à petit. La dernière action est à l'image de tout ce que l'on a travaillé tout au long de la pré-saison, toute la solidarité qui s'est créé au sein de l'effectif. C'est ce qu'il faut retenir ce soir.

Vous avez pourtant subi en première mi-temps, et notamment sur des coups de pied tapés dans le dos de la défense...

Je pense qu'ils avaient ciblé ce secteur, oui. Ils avaient dû voir une faiblesse à la vidéo. On va analyser tout ça à la vidéo et corriger ce qui doit l'être. Je crois qu'ils ont tapé ou au moins tenté sept coups de pied rasants en première mi-temps.

Estimiez-vous que le fait d'avoir disputé trois matchs amicaux, contre un seul pour les Montpelliérains, allait vous donner un avantage ?

Nous n'en avions pas parlé mais on a vu qu'à chaque que l'on parvenait à appliquer notre système de jeu, les Montpelliérains étaient un peu perdus, notamment au milieu du terrain. On s'est dit qu'il fallait mettre du rythme, et le carton jaune nous a aidé. Mais si nos avants ont réussi à gagner cette dernière mêlée, c'est parce qu'on les a fatigués durant la rencontre.

Le carton jaune donné à Camara a t-il été un tournant du match ?

Oui, forcément. S'ils avaient marqué, on aurait eu dix-sept points de retard. Cela aurait été compliqué de revenir après cela.

Cela vous a redonné de l'allant ?

Non, nous en avions dès les premières minutes. Disons plutôt que cela a recréé une dynamique positive. Tout le monde a poussé dans le même sens. Le carton nous a aidé, mais la faute y est donc c'est le jeu.

Comment avez-vous vécu cette dernière mêlée ?

C'était fantastique. J'ai ressenti beaucoup de fierté pour eux. On sait qu'ils sont capables de cela. L'année dernière, la mêlée faisait déjà partie de nos forces mais ils ont encore progressé.