Le pilier droit a réagit sur le site internet du club : "Je suis content de prolonger. Je suis arrivé à Lyon à l'âge de 15 ans. J'ai grandi, effectué mes études et rencontré de belles personnes ici. C'est important pour moi de poursuivre au LOU car cela me permet de rester proche de ma famille tout en continuant à me régaler. Je suis issu de la formation lyonnaise et je crois au projet du club avec qui j'espère remporter des titres".