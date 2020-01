Rugbyrama : Que retiendrez-vous de ce match, cette valeureuse deuxième période peut-être ?

Guillaume Ducat : Notre état d’esprit, tout simplement. Sur ce coup là, franchement, on n’a rien à se reprocher. Il y avait une très bonne équipe en face. On n’a lâché à aucun moment du match. A la pause, on s’est dit de gagner la deuxième mi-temps. On fait 0 à 0. Vraiment, pour cela, on peut partir avec une vraie satisfaction.

Peut-on qualifier cette défaite de rassurante ?

G.D. : Le moindre faux-pas, on pouvait encore en prendre cinquante. Avec l’état d’esprit affiché, on a rattrapé tous les mauvais coups.

Vous ne vouliez pas reproduire ce match de Lyon…

G.D. : Exactement. On ne l’a pas fait. C’est bien.

En première mi-temps, vous teniez le ballon et vous avez encaissé trois essais. En deuxième mi-temps, sans ballon, vous arrivez à contenir l’UBB…

G.D. : Cela montre notre état d’esprit. On n’avait pas le ballon en deuxième mi-temps, et malgré tout, on a rattrapé tous leurs coups. C’est le point positif. C’est dommage de repartir sans rien du tout mais bon, on n’espérait pas non plus grand-chose face à cette équipe de Bordeaux qui est leader du championnat.

Ces défaites consécutives vous pèsent-elles ?

G.D. : C’est une période différente. Il y a eu certes des défaites contre les gros mais à chaque match, on ressort avec des satisfactions ou des secteurs à bosser. Pour notre construction, c’est assez positif.

Malgré l’état d’esprit, vous n’avez encore pas marqué d’essai. Avez-vous des inquiétudes sur le fond de jeu ?

G.D. : Des inquiétudes, non. On voit que ce sont des détails qui ne nous réussissent pas en ce moment contrairement au début de saison. Avec cet état d’esprit et le travail fourni chaque semaine, il n’y a pas de raison que ça ne revienne pas.

Lorsque vous prenez cet essai d’entrée, que vous dites-vous ? N’avez-vous pas peur d’être assommés ?

G.D. : Franchement non.il y a une tête et ça part à l’essai. C’est vraiment un coup du sort. Les trois essais qu’on prend, c’est sur des petits détails. Ce n’est pas un manque de maîtrise, on arrive quand même à tenir le ballon. C’est là que se trouve la différence entre Bordeaux, premier du championnat, et nous.

Est-il rassurant de terminer sur une bonne note en deuxième période avant ce match face à Agen que vous avez en tête depuis un bon moment ?

G.D. : C’était la fin des matchs aller et c’était bien de trouver des motifs de satisfactions.

Par Edmond Lataillade