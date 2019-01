Top 14 - Gibbes-Garbajosa (La Rochelle) : décryptage d'une greffe réussie

Sur le papier, la greffe rochelaise, telle qu’elle était imaginée par les dirigeants maritimes, n’avait rien d’évidente. Derrière les secousses provoquées par le départ, l’été dernier, de Patrice Collazo, patron et garant du sportif depuis 2011, Vincent Merling avait opté pour le profil du Néo-Zélandais Jono Gibbes au moment d’assurer la lourde succession. Problème : l’ancien entraîneur clermontois, engagé à Waïkato et désireux de respecter son contrat, ne pouvait arriver qu’en novembre. Situation bancale qui n’a pourtant pas freiné l’état-major rochelais, lequel l’a nommé directeur sportif et a demandé à Xavier Garbajosa d’assurer l’intérim en tant que numéro un.

Top 14 - Xavier Garbajosa (La Rochelle)Icon Sport

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien trois-quarts international, associé à Grégory Patat, a su remplir sa mission en plaçant cette équipe dans les six premiers à l’arrivée du technicien kiwi et en évitant au club une sacrée gueule de bois après un été agité. Reste que de nombreuses questions demeuraient en suspens : comment ces hommes, qui n’avaient échangé que par appels interposés, allaient-ils parvenir à composer ensemble en plein milieu de saison ? Une interrogation posée par Garbajosa dans nos colonnes, qui aurait voulu "poursuivre cette période merveilleuse" comme il nous le confiait, à la veille de retrouver un rôle d’adjoint : "Je ne sais pas trop ce qui m’attend. L’arrivée de Jono, je la prends comme une expérience nouvelle. Avec quelles prérogatives ? Honnêtement, je ne sais pas. Je vais lui laisser le temps d’arriver pour nous exposer ce qu’il a en tête. J’imagine qu’il a envisagé une organisation, un scénario de saison, un cadre de travail…"

Les égo de côté, le jeu de nouveau séduisant

Entre les convictions des uns et les méthodes des autres, l’amalgame n’est pas simple à trouver. On dit les joueurs français attachés aux qualités de Garbajosa, les étrangers séduits par celles de Gibbes dès ses premiers jours sur place. La cohésion dans tout ça ? Force est de constater que les individus ont su, pour l’instant, mettre les ego de côté pour la cause commune.

Top 14 - Arthur Retière (La Rochelle) contre GrenobleIcon Sport

Au point d’aligner sept victoires d’affilée avant la défaite à Clermont, lors de la 14e journée. Surtout, cette équipe, portée par ses cadres qui ont retrouvé leur meilleur niveau à l’instar de Vito, se montre de nouveau flamboyante dans le jeu. La plupart des Bleus épatent jusqu’à s’offrir un retour express à Marcoussis, la jeunesse dorée (Bourgarit, Alldritt, Favre, etc.) éclate et les artistes (tels Retière ou Rattez) ne cessent d’enthousiasmer. Assez pour s’assurer, à l’heure de recevoir un Montpellier sur le déclin, une belle troisième place au classement, où les Maritimes sont les seuls à suivre le rythme infernal de l’ASMCA et de Toulouse.

