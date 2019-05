C’est l’une des dernières actions de la première période. Le Stade toulousain est en train de vivre un véritable calvaire face à l’Union Bordeaux-Bègles et mène 31 à 7. Pour autant les coéquipiers de Baptistes Serin continue d’accélérer et de mettre au supplice la défense adverse. Après un travail de sape des avants au centre du terrain, Pélissié d’abord, Ravai ensuite, Baptiste serin décide de changer le sens du jeu pour envoyer du jeu à ses trois quarts. Brock James opte pour une passe sautée pour son arrière Romain Buros qui se défait de la défense et du plaquage de Ntamack pour faire avancer son équipe sur une trentaine de mètres.

Il remet ensuite à l’intérieur pour son demi de mêlée qui envoie le surpuissant troisième ligne Mahamadou Diaby qui s'arrache pour avancer encore et toujours, il est difficilement mis au sol par Kaino. Après quelques temps de jeu avec ses avants près du ruck pour user la défense toulousaine, le ballon sort rapidement afin d’alterner entre jeu au large et jeu au près. Diaby est au déblayage et permet une libération de balle efficace, un détail qui aura son importance. Épuisé par les offensives bordelaises Toulouse fini par craquer. Les arrières de l’UBB terminent le travail pour se passer le ballon devant la défense.

Tamanivalu transmet le cuir à son coéquipier George Tilsley qui s’en va aplatir en coin. Le score est alors de 36 à 7, la suite vous la connaissez.