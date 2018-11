Top 14 - Essai Gedimat : Tekori régale, Dupont conclut

Antoine Dupont éjecte vite le ballon vers l’extérieur en direction de Cheslin Kolbe. Le Sud-Africain décide, sur un pas, de transmettre au deuxième ligne Joe Tekori en bout de ligne. Sur les quarante mètres adverses, le Samoan accélère et poursuit sa course sur près de vingt mètres. à l’approche des 22 catalans, il prend le ballon dans une main et sert acrobatiquement Sofiane Guitoune. Ce dernier retrouve à l’intérieur Dupont qui, lancé, élimine écochard en puissance et s’en va marquer le premier de ses trois essais.