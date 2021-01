Le CV :

Camille Chat : Le français de 25 ans mesure 1m78 pour 101kg. Il rejoint les équipes jeunes du Racing Métro 92 en 2013 et le Pôle France de Marcoussis la même année. Avec le Racing, il remporte, avec l’équipe Crabos et espoirs le titre en 2014 et 2015. Il est par ailleurs appelé pour participer au championnat du monde des moins de 20 ans (en Nouvelle-Zélande). Il est sélectionné pour la première fois en équipe de France pour le Tournoi des Six Nations de 2016. La même année, il devient champion de France avec le club des Hauts-de-Seine. En Coupe d’Europe, il est finaliste à trois reprise (2016, 2018, 2020) mais ne finit pas vainqueur de la compétition.

Christopher Tolofua : L’international français de 27 ans mesure 1m82 pour 117kg. Originaire de Wallis-et-Futuna, il est formé la-bas à l’URC Dumbéa. Il est par la suite appelé, à seulement 18 ans, au Stade Toulousain, après de nombreuses blessures au sein de l’effectif du club. En international, Philippe Saint-André le sélectionne chez les Bleus, le 31 mai 2012, pour la tournée de juin en Argentine. La même année, il devient champion de France avec le Stade Toulousain. Il participe pour la première fois au Tournoi des Six Nations en 2017. Il rejoint par la suite le championnat anglais, chez les Saracens, avec qui il soulèvera le titre en 2018 et 2019 et la Coupe d’Europe. Puis il rejoint le RC Toulon la saison suivante.

Les points forts de Camille Chat :

Camille Chat évolue au poste de talonneur. Il est robuste et a un physique complet lui permettant d'appréhender correctement les mêlées. Malgré son gabarit, il est assez agile, de part son enfance où il pratiquait le kick-boxing. Il a su se faire une place de titulaire de par sa qualité de jeu au Racing 92, tout comme en équipe de France.

Les points forts de Christopher Tolofua :

De son côté, Christopher Tolofua avait débuté sa carrière de rugbyman au poste de troisième ligne. Grâce à son passage en Angleterre dans le club des Saracens, le championnat de Premiership lui a permis d’étoffer son style de jeu. Il a alors pu gagner en vitesse et en mobilité, ce qui lui a permis d’avoir un jeu bien plus complet qu’avant.

L’avis de Rugbyrama :

Ces deux talonneurs ont su se faire une place de choix dans leur équipe respective. Ayant subit une grave blessure, le toulonnais aurait pu ne plus jamais retrouver le terrain mais revient à son meilleur niveau. Camille Chat, quant à lui, s’est aussi blessé plus récemment au biceps. Le Racing, en grande forme depuis plusieurs matchs, permet à Chat de se sublimer, lui donnant probablement l’avantage dans ce duel.