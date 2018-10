Top 14 - Castres est tombé sur plus fort

" On peut tout me dire, mais le rugby c'est d’abord les bases "

Christophe Urios n'a pas tort sur ce coup-là. Les coéquipiers de Mathieu Babillot ont été dominés devant par ceux de Paris. La mêlée castraise a été mise à la faute à cinq reprises. En touche, le Castres Olympique a été très brouillon. Le CO a perdu trois de ses lancers, et quand le lancer était "bon", c'était récupéré de justesse. Les conditions météo, très humides, n'ont pas permis aux Castrais de mettre leur jeu en place. Le duel aérien qui a eu lieu durant tout l'après-midi, a également été remporté par les Parisiens. "On est battu sur toutes les bases du jeu, soufflait Christophe Urios à la fin du match. La conquête directe, la qualité du jeu au pied, l'occupation, les duels aériens. Ils ont été plus réalistes que nous. Le Stade Français a gagné aujourd'hui, et la victoire est logique."

Top 14 - Yann David (Castres) contre ParisIcon Sport

Même constat pour le troisième ligne du CO, Mathieu Babillot : "On est tombé sur un os. On le savait. On a été pris à notre propre jeu. On doit apprendre de ces matchs-là. Il faut que l'on soit plus précis, que l'on monte notre niveau de jeu, surtout dans ces conditions difficiles."

" On a été moyen dans tout ce qu'on a fait "

Dominateurs en fin de match, les Castrais sont tombés sur une défense impénétrable. Les mauls n'ont pas avancé, les charges de Tulou, rentré en cours de jeu, n'ont pas déstabilisé la défense des Stadistes. C'est sur une dernière pénalité à la sirène que Castres glane le point de bonus défensif. "Au vu de notre performance cet après-midi, on peut s'estimer heureux d'avoir un point, estimait le deuxième ligne de Castres, Loïc Jacquet. On a été moyen dans tout ce qu'on a fait. L'adversaire a su nous mettre sous pression dans les secteurs clé quand on joue sous la pluie."

Castres avec cette première défaite à domicile de la saison reste néanmoins dans les clous des places qualificatives. Ils sont aujourd'hui quatrième. Maintenant, place à la Coupe d'Europe pour le Castres Olympique qui « va la jouer à fond », dixit Mathieu Babillot.

