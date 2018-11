Top 14 - Benjamin Kayser : "Je finirai à Clermont, c’est sûr"

Âgé de 34 ans, Benjamin Kayser est désormais engagé jusqu’en 2020 avec l’ASM avec une option pour 2021. "Je suis ravi parce que cela me permet de me projeter sur ma fin de carrière. Je finirai à Clermont, c’est sûr. Il y a trois ans, c’est ce dont je rêvais. Ça a mis du temps à se décanter mais j’ai été relativement en confiance parce que depuis le début ils m’ont dit que c’était leur souhait aussi. Après il faut tomber d’accord", a expliqué le talonneur. "Ma femme, ma famille et moi sommes très contents. Cela nous permet de nous projeter dans la Région dans laquelle on est bien et surtout j’avais un réel personnel à finir au Michelin devant le public qui me plaît, un club qui est devenu mon club", a-t-il poursuivi.

"Morgan Parra, c’est le neuf avec qui j’aurai joué le plus de ma vie, Dato Zirakashvili est le pilier droit que j’aurai eu le plus à côté de moi. Ce sont des mecs très importants pour moi. Je suis particulièrement fier et presque ému de pouvoir envisager une fin comme ça, comme je la souhaite." Quid du Stade français, son premier club ? "Je suis né parisien, très attaché au Stade français mais pour moi le Stade français est mort, ce n’est plus le même. Actuellement il est en renaissance mais ce n’est plus le même club."