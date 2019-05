Les joueurs de Pierre Mignoni se sont entrainés une dernière fois ce vendredi sur la pelouse de Gerland, à la veille de leur duel face aux Cistes. Et l’on notera qu’une partie des deux virages a été débâchée de manière à pouvoir accueillir davantage de spectateurs. "On espère entre 18 000 et 20 000 personnes, ce qui sera une grosse affluence, confie tout d’abord le président du LOU Yann Roubert qui concède aussi que le pont de l’Ascension n’a pas aidé à faire davantage le plein. Sur les 8 000 abonnés et partenaires, moins de 2 000 ont pris des places. On aura un public qui n’a pas l’habitude de venir donc il y a un vrai engouement et c’est tant mieux. (…) Beaucoup de gens nous disent qu’ils sont désolés, qu’ils ne pourront pas être là ce week-end mais qu’ils ont leur place pour Bordeaux donc on va essayer de leur donner satisfaction. Cela étant il y a une grosse étape."