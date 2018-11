Top 14 - Agen accroche le bonus à La Rochelle

Après sa 1ère victoire à l'extérieur de la saison, la semaine dernière sur la pelouse de Mayol, le Stade Rochelais comptait bien enchaîner une 3ème victoire consécutive face à une équipe de bas de tableau. Pas d'excès de confiance tout de même chez les maritimes qui se méfiaient d'une formation agenaise pourtant en panne de réussite depuis plusieurs journées. Restant sur des mauvais résultats à domicile, nul contre Grenoble et défaite contre Pau, Agen doit chercher des points à l'extérieur. Une mission compliquée pour la formation lot et garonnaise qui n'a pris aucun point loin d'Armandie depuis le début de saison.

Bien en place dès le coup d'envoi, Agen ouvre la marque grâce au pied de Mac Intyre ( 2e). La bonne entame lot et garonnaise est ensuite récompensée par un essai de pénalité sifflé par M.Charabas pour un maul effondré alors que les Agenais avaient franchi la ligne (13e). Ce sera même une double peine pour les Maritimes avec le carton jaune sorti contre Sazy. La réaction rochelaise est immédiate grâce à une faute agenaise qui voit Lamoulie écoper d'un carton jaune et West ajouter 3 points. Mais c'est bien Agen qui mène à La Rochelle 13-6 avant que Gourdon n'inscrive le 1er essai de son équipe (26e). Revenu à égalité, le Stade Rochelais vire en tête à la pause ( 16-13 ).

Privé de ballons en seconde période, Agen subit beaucoup plus mais n'abdique pas en profitant des rares fautes rochelaises. Alors que West poursuit son récital ( 100% ce soir ), le Stade Rochelais fait un premier break grâce à un essai d'Aguillon et mène alors 26 à 16 ( 59e). Solidaires, les Agenais ne lâchent pas et reviennent petit à petit grâce au pied de Mac Intyre puis de Berdeu ( 26-24 à 10 minutes de la fin ). Sentant le danger, La Rochelle accélère et enchaîne les pénaltouches pour voir Balés inscrire l'essai de la victoire. Dans un dernier sursaut, Agen arrache le bonus défensif avec un essai de Laporte ( 76e). Son jeune compère Berdeu ne rate pas la transformation qui permet à Agen d'empocher son 1er point à l'extérieur. Malgré quelques frayeurs, le Stade Rochelais confirme sa bonne forme en enchaînant une 3ème victoire consécutive après ce succès 33-29.