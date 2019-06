Rugbyrama : Quel est votre sentiment après cette défaite ?

Franck Azéma : On a couru après le score en permanence donc il y a forcément de la frustration. Ils ont sorti un très bon match et on n’a pas livré notre meilleure performance de la saison. C’est là notre regret. Il faut aussi rappeler qu’il y a une bonne défense en face. Ils nous ont mis sous pression et donc en difficulté dans l’exécution.

Les blessures d’Arthur Iturria avant le match et d’Alexandre Lapandry en première période ont-elles déstabilisé votre équipe ?

F.A. : On a des joueurs de qualité et on doit être capable de s’adapter. C’est vrai qu’Arthur et Alexandre ont une énorme activité sur le terrain, ils se dépensent beaucoup mais on est déjà passé par là avant et c’est arrivé à d’autres. Bien-sûr que j’aurais préféré avoir tous les joueurs qu’on a mis en place pour débuter mais quand je vois Judicaël Cancoriet et Paul Jedrasiak entrer, je ne suis pas inquiet non plus. On a de la profondeur d’effectif et cela doit servir dans ces moments-là.

Avez-vous été surpris par la capacité défensive des Toulousains à vous empêcher de déployer votre jeu ?

F.A. : On parle beaucoup du jeu toulousain depuis des semaines, mais Toulouse, cette saison, ça a été aussi une défense et un paquet d’avants. On l’a vu encore ce soir, où ils ont été en place et très consistants.

" Je ne comprends pas pourquoi on met carton jaune à Kolbe et qu’il n’y a pas essai de pénalité "

Avez-vous un regret sur ce match ?

F.A. : Je ne comprends pas pourquoi on met carton jaune à Kolbe et qu’il n’y a pas essai de pénalité. Il n’y a plus de défenseur derrière donc il me semble que la règle est claire. Cela nous aurait permis de passer à plus deux, et à ce moment-là du match, le scenario aurait peut-être été différent. J’aurai besoin de revoir cette situation et pourquoi il n’y a pas eu essai de pénalité. Mais je ne vais pas me cacher derrière ça non plus. Honnêtement, il n’y a rien à dire sur la victoire de Toulouse.

On vous sent déçu mais pas abattu…

F.A. : On n’aurait pas joué durant cette finale, cela aurait pu être le cas. Maintenant, le Stade toulousain était en place et fidèle à ce qu’il a montré depuis le début de la saison. Cela ne se joue à pas grand-chose à la sortie mais je pense que c’est malgré tout mérité. Accepter fait aussi partie du sport de haut niveau. Il faudra savoir tourner la page pour repartir sur une nouvelle saison. Celle-là reste plutôt bonne. Je remercie évidemment mon staff et mes joueurs pour l’investissement total qu’ils ont mis tout au long de cette saison. Cette grosse remise en question après la mauvaise saison de l’an dernier, cette capacité à aller chercher un titre européen en Challenge Cup, venir se projeter sur une finale de Top 14… On aurait pu rendre cette saison exceptionnelle, elle est quand même belle.