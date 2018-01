Willemse : "Un avertissement défensif avant Exeter"

Rugbyrama : Quel est votre sentiment après ce succès laborieux face au Stade Français ?

Paul Willemse : L’équipe conserve son invincibilité à domicile en Top 14 et reprend la première place. Donc c’est une soirée très positive sur le plan comptable. Mais nous avons connu des difficultés pour mettre notre jeu en place. Je pense que c’est un petit avertissement pour nous avant Exeter, surtout sur le plan défensif.

Pourquoi ?

P.W. : Car Exeter va jouer encore plus vite en attaque que le Stade français, qui a déjà mis pas mal de vitesse face à nous. Et ce soir (samedi) nous avons fait trop de fautes, sur les plaquages ou dans nos placements. Le groupe va donc se focaliser là-dessus cette semaine pour retrouver son efficacité, car les Anglais sont aussi capables de répéter les temps de jeu offensifs

Votre défense, capable du meilleur comme du pire, manque de constance cette saison. Comment l’expliquez-vous ?

P.W. : Je pense qu’aujourd’hui, il manque simplement de la communication, pour bien analyser les attaques adverses et de la vitesse dans nos déplacements, afin de boucher les trous. Cela peut vite se corriger.

Quel regard portez-vous sur votre performance ?

P.W. : Je commence à retrouver mes sensations après avoir cumulé les blessures dans la première partie de saison. J’ai besoin d’enchaîner les matchs pour retrouver ma forme physique et surtout de la confiance. C’est le cas en ce moment et je me sens bien dans ma tête. Je veux continuer à travailler pour poursuivre cette progression et aider encore plus l’équipe. Je m’accroche également à mon rêve de jouer un jour pour l’équipe de France et ça me pousse à avancer.

Vous croyez réellement à ce rêve ?

P.W. : Oui. Je suis Sud-Africain et je suis en France depuis trois ans maintenant. J’ai entendu les déclarations du président (de la FFR) Bernard Laporte, qui veut que les joueurs étrangers soit sélectionnables après cinq années passées ici. Mais à ma connaissance, cela n’est pas inscrit dans les règles de l’IRB. C’est donc possible pour moi de jouer pour l’équipe de France, même si ce ne sera certainement pas maintenant.

Bernard LaporteIcon Sport

Avez-vous identifiez des axes déterminants de progression dans votre jeu pour arriver à vos fins ?

P.W. : Ma priorité est toujours la même : améliorer mon physique pour faire un maximum de choses sur le terrain. Je veux parvenir à répéter les taches : plaquer, porter le ballon, aller dans les rucks… Plus je multiplie les interventions dans le match, plus j’augmente mes chances de faire des grandes choses, des actions qui impactent sur le match.

Votre association avec Nicolaas Van Rensburg en deuxième ligne semble bien fonctionner…

P.W. : Oui, car nous sommes complémentaires. C’est important pour moi et l’équilibre de l’équipe d’avoir un joueur ciblé sur la touche et le travail de vitesse. Cela me permet de me concentrer sur mon rôle : apporter de la puissance dans les phases de combat. Van Rensburg joue beaucoup en ce moment et il est très performant. C’est vraiment une bonne surprise, car même lui ne s’attendait pas à jouer autant (rires)…

Êtes-vous plus excité ou inquiet avant votre "finale" européenne à Exeter samedi ?

P.W. : Je suis très excité ! C’est une nouvelle finale après celle remportée à Glasgow. Il faut gagner pour continuer à croire à la qualification et l’équipe sait que ce sera encore plus dur. Mais nous gardons confiance. Si nous parvenons à élever notre niveau, on a nos chances.

Propos recueillis par Julien LOUIS