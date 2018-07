Top 14 - Ollivon et les revanchards du RCT

En début de saison, on scrute les nouveaux visages. On apprend à reconnaître les recrues et on attend fébrilement l'arrivée des noms ronflants. Puis, il y a ces visages que l'on avait presque oublié. Les blessés de longue date et les "placardisés" des mois passés. Ainsi, à Toulon, comme ailleurs certains "revenants" s'apparentent à des recrues. C'est le cas de Charles Ollivon. Blessé à l'omoplate gauche lors de la préparation de la saison dernière, à l'occasion d'un match amical face au LOU, le troisième ligne de 25 ans sort d'une année blanche. En raison d'une blessure aussi rare que longue à soigner.

Un coup dur pour un joueur qui suscite beaucoup d'attentes sur la Rade mais qui a souvent été freiné par les pépins de santé depuis son arrivée. Mais lorsqu'il a été en pleine possession de ses moyens, Ollivon s'est toujours imposé comme un joueur incontournable. Désormais remis, l'ancien Bayonnais a repris le chemin du centre d’entraînement du RCT et encaisse la préparation. Affûté, cheveux coupés courts. Prêt au combat. Lors des exercices physiques, l'international (6 sélections) se place dans les premiers rangs, enchaînant les courses et les efforts. Sans sourciller. Le sourire, lui, se dessine également sur son visage.

Le plaisir de retrouver le terrain et les partenaires. Avec les départs de Duane Vermeulen et Samu Manoa, la retraite de Juan Lobbe et la longue blessure de Facundo Isa (genou), le Basque devrait avoir une place prépondérante au sein de l'effectif et de la troisième ligne du RCT. A un an de la coupe du Monde, il va devoir être performant et surtout enchaîner les matchs afin de conserver l'espoir de postuler à une place en équipe de France. Et Toulon espère bien retrouver le joueur de classe qu'il peut être.

Gorgodze, pour finir en beauté

Dans la catégorie "avide de temps de jeu", on peut également ajouter Mamuka Gorgodze, à peine dix titularisations sous le maillot rouge et noir la saison passée. Le géorgien a été blessé, mais n'entrait pas forcément dans les plans du staff en raison, notamment, d'une indiscipline chronique. Le golgoth a encore une année de contrat. Il avait évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière après son aventure à Toulon, alors pour sa dernière saison, et après avoir déjà arrêté la sélection, on imagine son envie de terminer en beauté. Polyvalent deuxième et troisième ligne, il peut apporter sa hargne et son expérience à un groupe remodelé.

Pietersen attendu

Arrivé à court de forme il y a un an, JP Pietersen a connu des débuts compliqués sur les bords de la Rade, en manque de rythme et peinant à trouver ses marques. Avant de travailler dur et de retrouver une forme physique et un niveau de jeu dignes de son statut. Malheureusement, le trois quart sud-africain s'est blessé au mois de mars face à Lyon, en aplatissant un ballon. Après six semaines d'absences, dues à sa blessure à l'épaule, il n'est jamais revenu dans l'effectif en compétition. Avec les départs de Ma'a Nonu ou encore Chris Ashton, Pietersen a une carte à jouer d'autant plus avec une préparation complète et avec sa polyvalence qui offre plusieurs possibilités à Patrice Collazo.

Méric pour enfin décoller

L'aventure d'Anthony Méric au RCT met du temps à décoller. Grand espoir au poste de demi de mêlée, il s'est blessé au genou avec les espoirs toulonnais en 2016. Depuis, il a du mal à revenir. Échaudé par ce coup dur. L'an passé, il a été prêté au Stade Toulousain en cours de saison, disputant quatre rencontres et un total de 48 minutes, après avoir été titulaire à trois reprises avec le RCT. Avec le départ d'Alby Mathewson, non conservé, le club a souhaité lui donner sa chance. Il part numéro trois dans la hiérarchie du poste, derrière Rhys Webb et Eric Escande, mais pour lui, c'est l'année ou jamais pour s'affirmer et laisser derrière lui le souvenir de cette blessure.

Placid encore freiné

A l'instar de Charles Ollivon, Jonah Placid n'a pas disputé une seule minute avec le maillot du RCT la saison passée. Débarqué d'Australie, le jeune arrière de 23 ans s'est blessé au genou, lui aussi face au LOU en préparation. Revenu sur les terrains de Berg en fin d'année, il n'a pas eu sa chance. S'il a participé au début de la préparation, il semble avoir rechuté. Présent lors des séances, il ne prend pas part aux exercices mais accompagne ses coéquipiers, baskets aux pieds. Le début de son aventure à Toulon attendra encore.