Sazy : "Les vacances, ce sera après le match"

Rugbyrama : Romain, tout d’abord, comment trouvez-vous votre équipe à ce moment de la saison en championnat ?

Romain Sazy : On a eu des matchs assez compliqués avec des déplacements durs. On a su être solide à la maison où on n’a toujours pas perdu. L’année dernière, à cette époque-là, on avait fait trois matchs nuls (Clermont, Toulon, et Racing, ndlr). Le bilan comptable, je pense qu’il est plus que positif.

On peut dire la même chose de la coupe d’Europe…

R.S : On termine premier de poule en coupe d’Europe, c’est historique pour le club. On aurait aimé recevoir ce quart de finale pour l’offrir aux supporters. On a appris qu’on avait le niveau pour rivaliser dans la grande coupe d’Europe. Il faut qu’on en profite car comme le dit le coach (Patrice Collazo, ndlr), on ne sait pas si l’année prochaine on en sera. On va se déplacer sur un quart de finale de Champions Cup, c’est énorme. On fait parti peut-être des huit meilleures équipes européennes. On va jouer le coup à fond.

Ce samedi, vous recevez les Brivistes chez qui vous aviez bien débuté le championnat.

R.S : Oui, on avait gagné chez eux au début de la saison (19 à 10, ndlr). Après, les équipes n’étaient pas rodées dès le premier match. On avait fait une bonne performance là-bas mais on s’attend à ce qu’ils viennent avec des intentions. C’est une équipe en forme qui reste sur de bons résultats. À nous de faire un match sérieux afin de viser la victoire. On veut rester invaincu à domicile, ça passera par une victoire.

La douzième place du CABCL, ça vous surprend ?

Je ne pense pas qu’on les attendait là. On les trouvait plutôt performant sur le match amical de fin juillet à Deflandre. Après, il y a eu deux à trois échéances loupées à domicile et puis… Ils vont remonter, ils sont partis pour. Je ne pense pas qu’il faut regarder le classement avant de les recevoir et se dire que ce sera 80 minutes tranquilles. À force de se croiser, on se connaît bien. Par le passé, on a eu des matchs compliqués contre eux. Ils ont du caractère avec des trois-quarts qui peuvent faire la différence derrière, un bon buteur. Ça doit suffire à nous inquiéter.

Vous attendez les vacances, la semaine prochaine, avec impatience ?

Les vacances, ce sera après le match. Point barre. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution de déjà penser aux vacances. Par expérience, ça nous avait pas trop réussi. On a été alerté sur le sujet.

