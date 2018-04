Mignot : "Je savoure chaque minute"

Rugbyrama : Comment jugez-vous la performance de l'équipe ?

Xavier Mignot : C'est une belle performance de la part des vingt-trois joueurs. Nous devions gagner pour continuer à espérer nous qualifier. Ce n'était pas forcément évident. Dans la semaine, il y avait de la tension. Nous nous sommes retrouvés sur le terrain, et c'est le principal.

Avec la défaite de Pau, c'est une soirée parfaite ?

X. M. : Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'était l'inverse il y a peu de temps. Les résultats ne nous souriaient pas forcément. Peu importe le résultat des autres, nous voulons gagner nos matchs. De toute façon, nous nous sommes mis dans la tête que nous étions en phases finales.

Sur le plan personnel, comment accueillez-vous votre premier essai à Gerland ?

X. M. : Cela faisait un moment que je n'avais pas joué. J'avais eu la chance de jouer à Toulouse et La Rochelle. Mais je sors d'un an de blessure. Je savoure chaque minute sur le terrain. Le groupe est exceptionnel. J'ai savouré d'être sur le terrain, à Gerland, dans le groupe des vingt-trois. Et je n'oublie pas les autres, avec qui on s'entraîne tous les jours. Je me réjouis d'appartenir à ce groupe.

Au vu des résultats, commencez-vous à envisager un match de barrages à domicile ?

X. M. : Le groupe est ambitieux. Nous serons peut-être amené à envisager cette éventualité. Dans l'immédiat, nous partons en stage cette semaine pour préparer les deux derniers matchs de la meilleure manière.