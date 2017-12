Les Toulousains retrouvent (un peu) de leur allant

L’amateur de beau jeu n’a pas vraiment été servi, le passionné du combat l’aura été davantage. Les duels ont été engagés pendant toute la rencontre, à l’image de la sortie de Yoann Maestri le visage en sang dans le premier acte après un contact avec Facundo Isa (25’). Toulousains et Toulonnais ont surtout cherché à ne pas prendre de risque pour repousser le danger et mettre l’adversaire sous pression, bien que ce sont les Haut-Garonnais qui ont dominé sur la globalité du duel.

Maestri (Stade Toulousain)Icon Sport

Ce match aurait pu basculer une première fois en tout fin de première période sur un "pick and go" gagnant de Cyril Baille mais entaché d’un en-avant de Dorian Aldegheri (39’). L’essai est dans un premier temps accordé par Laurent Cardona qui demande rapidement la vidéo. Sauf que Thomas Ramos a déjà tenté la transformation en drop, l’empêchant théoriquement de contrôler les images qui confirmeront la faute de main. "C’est très malin mais ce n’est pas dans l’esprit", confiera par la suite l’arbitre au capitaine toulousain du soir, Florian Fritz.

Une histoire de drops

Dans un stade Ernest-Wallon qui a d’abord rendu hommage à son ancien manager et désormais ex-sélectionneur, Guy Novès, la différence est venue du pied de Zack Holmes. Auteur de deux drops (21’ et 60’), l’ouvreur australien a su soulager son équipe quand celle-ci n’arrivait pas à franchir. Une manière d’être réaliste, tout comme Thomas Ramos sur pénalité (11’, 29’, 43’ et 52’). Les Haut-Garonnais ont mieux maitrisé une rencontre hachée pour dominer un adversaire qui était venu s’imposer lors de sa dernière visite en Occitanie. Une double victoire.

Thomas Ramos (Stade toulousain)Icon Sport

Les Varois ont pourtant marqué l’essai de l’espoir par Eric Escande, suite à un ballon porté (68’), sauf que cela n’est pas suffisant pour ramener mieux que le bonus défensif. Le RCT perd par la même occasion sa 5ème place au profit de son rival du soir, et peut s’en vouloir de son indiscipline et de son incapacité à trouver les bonnes solutions une fois dans la moitié de terrain adverse. Pour son retour dans son jardin, Vincent Clerc n’aura pas eu d’occasion de marquer son 100e essai en Top 14.