Les Tops et les Flops de Midi Olympique

Etre et avoir été ! La génération du dernier titre (2012) du Stade toulousain truste le podium des "Flops" de Midi Olympique du recrutement : Sûr que Luke McAlister, Louis Picamoles et Census Johnston auraient préféré ne pas connaître un tel honneur.

Pour McAlister il s’agit de la chronique d’un bide annoncé. L’ex-All Black restait sur deux saisons très décevantes à Toulouse et son transfert dans un club aussi ambitieux que le RCT avait surpris. Mais, pour se prémunir d'une éventuelle erreur de casting, Mourad Boudjellal avait retenu Antony Belleau, et recruté Jonathan Wisnieski. Bien lui en a pris... Six mois plus tard, McAlister n’est déjà plus là !

Côté "Tops", ce sont les recruteurs toulonnais et toulousains qui sont récompensés. Les deux clubs comptant chacun deux joueurs dans les quatre premiers de notre classement. Toulouse en tête, avec l’ailier de poche sud-africain Cheslin Kolbe, véritable révélation de cette première partie de saison. L’ancien joueur des Stormers, qui figurait déjà dans l’équipe type du Super Rugby l’an passé (9 essais en 14 matchs), s’impose aussi comme la meilleure recrue à ce jour. Titularisé 11 fois en 11 matchs, le joueur de 24 ans a déjà franchi la ligne à six reprises depuis le coup d’envoi de la saison. Et il s’est immédiatement imposé comme un des éléments majeurs du collectif toulousain. à l’instar du demi de mêlée Antoine Dupont.

Juste derrière, le duo Chris Ashton, serial marqueur et déjà chouchou de Mayol, et l’argentin véritable couteau suisse du RCT, le troisième ligne Facundo Isa auteur d’une première moitié de saison tonitruante.

Retrouvez l’intégralité des deux classements dans l’édition de ce lundi de Midi-Olympique, téléchargeable dès 19h30 ce dimanche sur midi-olympique.fr/pdf