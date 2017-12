JIFF : trois clubs en retard sur leur quota

Pour rappel, chaque club doit aligner sur l'ensemble de la saison régulière, 14 "JIFF" par feuille de match sous peine de se voir retirer des points. Le chiffre tombe à 13 pour Lyon promu en 2016-2017 et à 12 pour Agen et Oyonnax, montés cet été.

Le Stade Français, Pau et Oyonnax sont donc les mauvais élèves de cette première partie de saison avec respectivement 13,1, 13,9 et 11,3 JIFF par match. Le Racing 92 est de son côté le club qui en a le plus aligné (17,2). En Pro D2, seul Bayonne ne respecte pas la feuille de route avec un peu moins de 14 JIFF par feuille de match.

Nul doute que les clubs en question devront réagir en deuxième partie de championnat, sous peine de voir la sanction tomber à l'issue de la saison.