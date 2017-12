Deux candidats pour un champion d’automne inédit

On imagine aisément la réponse cinglante de Patrice Collazo si, au soir de cette treizième journée, La Rochelle venait à maintenir à distance Montpellier et qu’un journaliste impétueux lui posait la fameuse question : "Alors, ça vous fait quoi d’être champion d’automne ?". Un bon "Je m’en fous" pardi ! Éventuellement accompagné de quelques artifices du type "on fera les comptes à la fin" ou "cela ne nous offre rien de concret". Certes, finir premier de la phase aller ne comptera jamais comme une ligne au palmarès, en Top 14 comme ailleurs. Mais cela en dit quand même long sur les dispositions de ladite équipe.

Celles de performer sur la durée, déjà. La saison dernière, le Stade rochelais avait terminé largement en tête de la phase régulière. Le voir devant à la moitié de la suivante – comme il l’est dans sa poule 1 de Champions Cup – légitimerait un peu plus encore son nouveau statut de géant du Top 14. Et le positionnerait de facto comme favori à la succession de Clermont, champion d’automne l’an dernier et sacré champion tout court six mois plus tard.

Montpellier plus souvent leader

La donne est simple : avec deux points d’avance sur le MHR, une victoire suffira à La Rochelle samedi sur le terrain de Bordeaux-Bègles (16 heures) pour terminer première de la phase aller. Sinon, les Maritimes devront attendre le résultat du club héraultais, qui reçoit Lyon (18 heures), pour savoir. Des Montpelliérains revigorés par la Champions Cup avec deux bonus offensifs d’affilée contre Glasgow et qui auront à cœur de faire oublier leurs deux dernières défaites sèches en Top 14, contre le Racing 92 (26-0) et… La Rochelle (26-12). Un dernier revers qui avait contraint les hommes de Vern Cotter à lâcher ce fauteuil de leader qu’ils ont occupé lors de huit des douze premières journées. Le reste du temps ? Ils ne sont jamais descendus plus bas que la deuxième place.

Nemani Nadolo (Montpellier Hérault Rugby)Icon Sport

Seulement 4 des 10 derniers champions d’automne ont soulevé le Bouclier en fin de saison

Les chiffres sur les dix dernières saisons offrent une double lecture, à la fois positive et négative, sur ce titre honorifique de champion d’automne qui aura un lauréat inédit samedi soir. Avant l’ASMCA en juin dernier, les trois derniers premiers de la phase aller (Toulon deux fois et Clermont) avaient fait chou blanc en phases finales. Seulement quatre des dix derniers champions d’automne ont été titrés en fin de saison : Clermont donc, et trois fois le Stade toulousain (2008, 2011, 2012). Sur cette période, tous les champions d’automne se sont qualifiés pour les phases finales - ce qui repousse le spectre de l’effondrement total - 6 sur 10 ont atteint la finale et 3 sur 10 se sont arrêtés en demies. Ce qui laissent quand même de belles perspectives au prochain roi des matchs aller.