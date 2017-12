Davidson : "Il s'agira de découvrir les faiblesses de La Rochelle"

Rugbyrama : Comment abordez-vous ce match contre La Rochelle ?

Jeremy Davidson : Nous avons pu tirer profit d'une grosse semaine de travail (le dernier match de l'UBB remontant à vendredi dernier) à laquelle ont participé les joueurs revenant de blessure ou de repos. C'est vraiment agréable pour nous. Nous devrons répondre pour ce dernier match avant la trêve, devant nos supporters.

Cette équipe de La Rochelle est considérée par beaucoup d'observateurs comme une référence en Top 14. Partagez-vous ce point de vue ?

JD : Tout à fait. C'est l'équipe qui utilise le moins le jeu au pied dans le championnat, qui fait le plus de franchissements, le plus d'offloads. Ils sont très bons en conquête. Le Stade rochelais est une équipe très bien organisée disposant de très bons joueurs. Il faudra donc s'en méfier.

Le pilier Jefferson Poirot a déclaré être impressionné par La Rochelle. Qu'en pensez-vous ?

JD : La peur est importante, voire nécessaire dans le rugby, mais ne doit pas entamer notre confiance. La Rochelle est capable de réaliser de grandes choses : nous l'avons constater lors de leurs prestations sur la scène européenne. Ils ont inscrit plus de 130 points sur les trois premiers matchs. C'est incroyable. Nous connaissons désormais leurs forces. Il s'agira de découvrir leurs faiblesses, samedi.

" Personne n'aurait cru il y a 5 ans que La Rochelle deviendrait la meilleure équipe du Top 14 "

Vous les aviez rencontrés en Pro D2 avec Aurillac. Que vous inspire la progression vertigineuse qu'ils ont depuis quatre ans ?

JD : Elle montre qu'une équipe dispose toujours d'une marge de progression et qu'elle peut viser le haut du tableau d'où qu'elle vienne. Personne n'aurait cru il y a 5 ans que La Rochelle deviendrait la meilleure équipe du Top 14. C'est une équipe qui travaille dans la sérénité, qui se construit en permanence avec un très bon recrutement composé de joueurs étrangers et de Pro D2. Nous sommes tous admiratifs du travail réalisé par le président (Merling).

C'est une équipe qui aime avoir la possession. Comment comptez-vous les contrarier ?

JD : Si nous les regardons jouer, ils sont capables de très belles choses. Les Wasps les ont agressés en permanence, c'était alors plus compliqué pour eux. Nos précédents matchs contre Toulon, Clermont et Montpellier nous ont appris que nous pouvions rivaliser avec les meilleurs en mettant l’agressivité nécessaire, et notre jeu en place.

L'UBB concède beaucoup d'essais depuis le début de saison... huit à Newcastle, trois à domicile vendredi dernier face à Enisei. Comment expliquez-vous ces largesses défensives ?

JD : Nous subissons parce que nous sommes privés de ballons. Nous devons améliorer notre conquête, et en particulier notre touche. C'est justement un des nombreux points forts de La Rochelle. Nous avons donc travaillé en conséquence tout au long de la semaine. Nous espérons surmonter nous lacunes et nous comptons sur le retour de nos internationaux.

Propos recueillis par Jérôme PREVOT