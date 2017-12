Audy : "Cela annonce de belles choses pour la suite"

Rugbyrama : Julien, quel est votre sentiment après ce match où vous avez regardé les Toulonnais dans les yeux durant au moins une mi-temps ?

Julien Audy : C'était bien oui (il sourit). C'est ce que nous nous sommes dits durant au moins la première mi-temps avec de la qualité dans le jeu. En terme d'intensité et de combat, nous voulions répondre présents et montrer que nous avions de grosses valeurs. Nous avons réussi à le faire durant quarante minutes.

Que s'est-il passé au retour des vestiaires ?

J.A. : La deuxième mi-temps est plus difficile avec leurs dix premières minutes où nous avons senti qu'ils étaient remontés. Il y a en plus malgré tout un petit tournant avec la dernière action de la première mi-temps où nous prenons cet essai de Vincent Clerc qui nous fait mal à la tête. Cela nous a mis un coup d'arrêt dans notre attitude qui avait été jusque-là positive. Face à cette équipe ultra-puissante, nous n'avons pas réussi à renverser la tendance.

Le scénario de Brive et du Stade français où vous aviez bataillé jusqu'au bout pour la victoire ne s'est pas reproduit, et malgré tout, on sent que vous n'avez pas envie de lâcher prise dans ce championnat....

J.A. : Non, non, nous ne voulons pas lâcher et nous voulons bien jouer. Il ne s'agit pas de mourir pour ses idées parce que nous voyons que nous sommes capables de marquer des essais face à de très belles équipes. Après il faut trouver le déclic et l'instinct de tueur. Nous faisons de belles choses certes, mais nous avons besoin de marquer, et de récupérer des points en gagnant des matchs. À chaque fois, on nous dit que nous jouons mieux que certaines équipes mais le résultat qui compte c'est la victoire. Il faut aussi moins prendre d'essais et forcément moins laisser de munitions à nos adversaires.

Cela passe par quoi selon vous ?

J.A. : Il faut trouver la bonne alternance dans le jeu et être plus maîtres du ballon. Ce soir, c'était Toulon en face, donc si nous sommes capables de rééditer ce genre de matchs contre des équipes de notre niveau, et de notre classement, nous pourrons faire de belles choses. Il n'y a plus qu'à...

Comment voyez-vous les prochaines réceptions du Racing 92 et de La Rochelle ?

J.A. : Elles sont capitales. Nous avons accumulé les progrès dernièrement, et il faut retenir l'état d'esprit qui nous anime dans le groupe. Nous ne fermons pas le jeu et ce soir nous avons aussi répondu présents dans le combat. Parfois, nous avons été timides dans ce registre. Cela annonce de belles choses pour la suite.

Propos recueillis par Enzo Diaz