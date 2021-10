C'était un sujet sensible depuis quelques jours, joueurs et dirigeants de Top 14 sont désormais fixés ! En concertation avec Canal +, et après consultation de la commission paritaire du rugby professionnel, le Comité Directeur a approuvé les principes de programmation suivant :

Tout d'abord, la 13ème journée courra sur deux jours, les dimanche 26 décembre et lundi 27 décembre. 3 matchs auront lieu le dimanche (16h, 18h et 21h), et quatre le lundi avec un multiplex à 19 heures et une dernière rencontre à 21 heures.

Pour ce qui est de la 14ème journée, elle se déroulera également sur deux jours. Deux matchs sont programmés le 1er janvier, à savoir Stade français - Perpignan et Clermont - Toulouse. La journée se terminera le dimanche avec cinq rencontres répandues sur quatre horaires (coups d'envoi à 14h, 16h, 18h et 21h).