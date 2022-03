Jelonch pourrait manquer le déplacement à Castres

Lors de la reprise de l’entraînement du Stade toulousain ce mardi, le troisième ligne Anthony Jelonch était encore à l’écart. Il pourrait manquer son retour à Castres. Le Stade toulousain était de retour à l’entraînement ce mardi. Une séance effectuée au petit trot pour une reprise en douceur alors que les champions de France ont rendez-vous ce samedi sur la pelouse de Castres pour un derby qui s’annonce important dans la course à la qualification pour les deux équipes, avec en prime le fort sentiment de revanche qui doit animer les Tarnais après la claque reçue à Ernest-Wallon (41-0) lors du match aller.

Un Bastareaud tout sourire pour sa reprise

L'ancien international français est de retour sur les terrains. Après une grave blessure face à Toulon, en novembre dernier, le lyonnais est apparu tout sourire en trottinant.

Il y a des images dans le monde de l'ovalie que l'on n'aime pas voir. Lors de la 11ème journée, après seulement cinq minutes de jeu Mathieu Bastareaud s'écroule tout seul. Evacué sur civière, puis opéré suite à une rupture du tendon quadricipital des deux genoux. L'ex international français ne paraissait pas optimiste sur la poursuite de sa carrière dans les studios de RMC sport "Vais-je continuer et rejouer au rugby? C'est la bonne question.A l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude que je vais pouvoir reprendre le rugby". Cette image envoie donc un message positif sur une éventuelle reprise du troisième ligne âgé de 33 ans.

Mort de Martin Aramburu : Loïk Le Priol attendu jeudi en France

Loïk Le Priol, soupçonné d'avoir tué par balle l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu le 19 mars à Paris, est attendu jeudi à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle en provenance de Budapest, a-t-on mercredi appris de sources proches du dossier.

Le jeune homme de 27 ans, ancien militaire et militant du mouvement d'ultradroite Groupe Union Défense (GUD), avait été interpellé trois jours après les faits en Hongrie, au poste-frontière de Zahony, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine.L'ex-commando marine devrait passer la nuit au dépôt, selon ces sources, avant d'être présenté vendredi à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen puis à un juge des libertés et de la détention pour statuer sur son éventuelle incarcération.

Tolofua parti pour prolonger, Parisse pour la der à Toulon ?

Le talonneur toulonnais avait déjà raconté dans les colonnes du Midi Olympique (entretien à retrouver ici) qu'il était en discussion avec le club varois. Visiblement, selon les informations de RMC Sport, l'ancien toulousain va bien se réengager avec Toulon. Un contrat de deux années supplémentaires en faveur du joueur de 28 ans arrivé en 2019 dans le Var serait né de ces discussions . Après sa réeducation suite à sa lourde blessure au genou (rupture des ligaments croisés) et sa nouvelle bonne prestation face à Clermont, son retour sur le devant de la scène est désormais acté.

D'autre part, le vétéran de cette armada toulonnaise Sergio Parisse pourrait finalement bien surprendre son monde. Alors que tout laissait penser que cette année serait la dernière pour lui et que l'été 2022 serait la ligne d'arrivée d'une course majestueuse pour l'infatigable italien, on semble se diriger vers un véritable retournement de situation ! Toujours selon le média parisien de Monte-Carlo, son objectif serait de rempiler une année en plus ce qui le conduirait à faire ses adieux lors de la coupe du monde en France en 2023, là où il a joué la majorité de sa carrière. Si cela se réaliser, le fuoriclasse né à la Plata en Argentine tirerait sa révérence à quarante ans révolus, une longévité qui laisse pantois.

Nick Abendanon prolonge son aventure à Vannes jusqu'en 2023

Le RC Vannes annonce ce mercredi la prolongation de son arrière Nick Abendanon. L'ancien joueur clemontois de 35 ans, vainqueur du Top 14 avec l'ASM en 2017 prolonge d'une saison au sein du club breton. Il est désormais lié jusqu'en 2023.