1

Bastien Chalureau et Reda Wardi honoreront ce samedi leur première feuille de match chez les Bleus. Le deuxième ligne du MHR a remplacé Killian Geraci dans le groupe, après la blessure au genou de ce dernier lors de l'échauffement de France-Australie. Le gabarit du Montpelliérain (2,02m ; 118kg) devrait être précieux pour affronter les puissants Boks. Le pilier rochelais, quant à lui, succès à Dany Priso sur le banc des "finisseurs" et valide son bon début de saison en jaune et noir.

3

Trois, comme le nombre de Français présents lors de la dernière confrontation contre les Springboks en novembre 2018. À cette époque, seul Damian Penaud était titulaire, Antoine Dupont et Gaël Fickou avaient débuté sur le banc. Quatre ans plus tard, les trois bleus seront présents dès le coup d'envoi.

18

Prime à la continuité à la charnière. Antoine Dupont et Romain Ntamack seront associés pour la 18ème fois en équipe de France. Les deux toulousains tiendront la charnière bleue pour un nouveau match capital de l'ère Galthié. Le tandem Dupont-Ntamack est d'ailleurs la charnière la plus utilisée depuis la prise de fonctions de l'ancien demi de mêlée, à l'automne 2019.

926

Le chiffre a de quoi surprendre. Contre les Springboks, réputés pour être le pack le plus dense du monde, les Bleus auront l'avantage du poids dans leur hit de devant. Au total, le paquet d'avants français pèsera 926kg sur la balance contre "seulement" 918 pour les Sud-Africains. Sans surprise, Uini Atonio (145kg) sera l'homme le plus imposant du Vélodrome, ce samedi.

22

Grégory Alldritt et Gaël Fickou joueront leur 22ème match en bleu depuis le début de l'ère Galthié. Le Rochelais et le Racingman sont, à ce jour, les joueurs les plus utilisés par le staff de l'équipe de France. Contre les Springboks, Fabien Galthié fait donc logiquement confiance à son numéro 8 fétiche et son centre métronome.

6

Pour ferrailler sur la durée contre les Springboks, Fabien Galthié et son staff ont décidé d'aligners six avants sur le banc des remplaçants, contre cinq la semaine dernière contre l'Australie. Matthis Lebel pâtit de ce choix et sera hors-groupe. Mauvaka, Wardi, Falatea, Taofifenua, Chalureau et Macalou sortiront donc du banc pour apporter leur densité en fin de rencontre.

Par Clément LABONNE