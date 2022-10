L'Écosse de Gregor Twosend qui disputera quatre matchs lors de cette tournée hivernale, avec au programme l'Argentine le 29 octobre et le 19 novembre, les Fidji le 5 novembre et la Nouvelle-Zélande le 13 novembre. Pour préparer cette tournée le sélectionneur a dévoilé un groupe de 40 joueurs, avec certains choix forts. Le premier, c'est que Stuart Hogg capitaine du XV du Chardon depuis 2020, ne portera pas le brassard, c'est le troisième ligne Jaimie Ritchie qui en hérite. Le second c'est que l'ouvreur du Racing 92, Finn Russel n'est pas convoqué pour cette tournée d'Automne.

Pas une décision disciplinaire

Le sélectionneur Gregor Twosend, a indiqué que ce choix était purement lié au rugby et que le joueur ne s'était pas montré très convaincant depuis le début de saison, mais la porte n'est pas fermée définitivement. "J'espère que Finn réagira de manière positive et cela ne dépendra évidemment que de lui. Nous voulons qu'il atteigne son meilleur niveau. Sur certains matchs, il fait partie des meilleurs n°10 du monde. Cette situation c'est un défi pour lui de montrer sa forme et sa constance au cours des prochaines semaines " Adam Hastings, Blair Kinghorn et Ross Thomson seront donc les trois noms pour le poste de demi d'ouverture de l'Écosse durant cette tournée.

Le groupe de l'Ecosse pour la tournée d'Automne

Avants : Ewan Ashman, Josh Bayliss , Jamie Bhatt, Dave Cherry , Andy Christie, Luke Crosbie, Scott Cummings, Jack Dempsey, Matt Fagerso, Zander Fagerson, Grant Gilchrist, Jonny Gray, Richie Gray, Nick Haining, WP Nel, Jamie Ritchie, Pierre Schoeman, Sam Skinner, Rory Sutherland, George Turner, Murphy Walker, Hamish Watson

Arrières : Mark Bennett, Darcy Graham, Chris Harris, Adam Hastings, Stuart Hogg, George Horne, Damien Hoyland, Blair Kinghorn, Stafford McDowall, Rufus McLean, Ali Price, Cameron Redpath, Ollie Smith, Kyle Steyn , Ross Thompson, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe, Ben White